More.PEP in Style: Mekong Flusskreuzfahrt mit Heritages Lines

Mit den beiden Boutiqueschiffen "The Jahan" und "The Jayavarman" erleben Gäste eine Zeitreise zurück zu den ruhmreichen Zeiten des ehemaligen Britisch-Indien. Die Routen starten entweder in Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemals Saigon) und führen bis Seam Reap in Kamboda oder umgekehrt. Es warten tägliche Thai-Chi-Sessions, Ausflüge zu schwimmenden Märkten, Dörfern und historischen Stätten auf Sie. Höhepunkte sind Begegnungen mit Mönchen bei einer Segnungszeremonie und der Austausch mit Einheimischen – eine Reise voller authentischer Erlebnisse.

Authentisch, stilvoll, exklusiv

Alle 26 Kabinen sind geräumig konzipiert und verfügen über private Balkone. Der stimmungsvolle East India Club & Lounge ähnelt einem alten britisch-indischen Gentlemen’s Club, während das angrenzende Sonnendeck und der Whirlpool nur einige der vielen resortähnlichen Einrichtungen des Designerschiffs sind. 54 Passagiere werden rund um die Uhr von 40 Besatzungsmitgliedern betreut und verwöhnt.

PEP-Angebot:

Preisbeispiel: Eine 7 Nächte Kreuzfahrt in einem Stateroom mit Balkon, Vollpension, Getränkepaket, WLAN, Ausflüge, Unterhaltungsprogramm an Bord sowie die Hafengebühren und Transfers zum/ab Hafen ist ab 1928 EUR p.P. buchbar. Termine: von August bis Dezember 2025.

Der Pep-Anbieter “more.PEP in Style” bietet eine außergewöhnliche Auswahl renommierter Hotels und Resorts rund um den Globus. Speziell ausgewählt für MitarbeiterInnen der Touristik, Event und Hospitality-Branche zu reduzierten Raten. Ein kleines Expertenteam berät und betreut persönlich, egal ob City Trip, Kreuzfahrt, Hochzeitsreise oder Entspannungsurlaub. Der Zugang zu den Spezialangeboten ist nach Registrierung mit einem neutralen Touristiknachweis möglich. Weitere Infos unter: www.morepep.com (red)