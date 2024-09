More.PEP in Style: Angebot für TreeHouse Villas Koh Yao

More.PEP in Style bietet MitarbeiterInnen der

Auf Ko Yao Noi bietet das Resort TreeHouse Villas geräumige, klimatisierte Villen nur für Erwachsene, die von üppigen tropischen Wäldern, Klippen und dem Privatstrand von Phang Nga umgeben sind. Die besondere Unterkunft ist nur per Boot ab Phuket erreichbar und "ideal für Reisende, die Schönheit der Natur lieben und ihr inneres Kind wiederentdecken möchten" - so More.PEP in Style.

Preisbeispiel: Für Agents und Reiseexperten hat More.PEP in Style, nun ein besonders Angebot dafür im Programm: Zwei Übernachtungen in der Tree House Villa inkl. Frühstück sind ab 224 EUR p.P. buchbar.

“more.PEP in Style” bietet allen MitarbeiterInnen der Touristik, Event und Hospitality-Branche - also allen Beschäftigten von Reisebüros, Veranstaltern und Airlines genauso wie Angestellten im MICE-Bereich oder auch ReisejournalistInnen - reduzierte Raten für renommierter Hotels und Resorts rund um den Globus. Ein kleines Expertenteam berät und betreut persönlich, egal ob City Trip, Kreuzfahrt, Hochzeitsreise oder Entspannungsurlaub. Dafür ist vor der Buchung lediglich eine Registrierung auf www.morepep.com notwendig. (red)