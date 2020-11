TraveLeague: Null Anzahlung und kostenlose Umbuchung

Mit mehr Entgegenkommen in unsicheren Zeiten will TraveLeague Langfristbuchungen ankurbeln, aber auch zu kurzfristigen Reiseentschlüsseln bis Ende des Jahres ermutigen. Die neue Kulanzregel gilt für alle direkt buchbaren Angebote (nicht „auf Anfrage“) – ob noch im Dezember 2020 oder die Herbstferien 2021. Bis die Nachfrage wieder anzieht, nutzt der noch junge Veranstalter die Zeit, um sein Portfolio an Unterkünften weiter auszubauen. Derzeit im Fokus sind Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Informationen zum weiteren Angebot bietet der virtuelle Katalog.

Reisebeispiel Prag

Spaß, Sport und Entspannung erleben Gäste des 4-Sterne-Hotels Aquapalace mit angeschlossenem (Wasser-)Sport- und Erholungskomplex. Auf mehr als 9.000 Quadratmetern gibt es neben Wasserattraktionen auch Fitness, Wellness oder Sauna. Drei Nächte im Doppelzimmer Superior sind bspw. 15.04.2021 ab 154 Euro pro Person buchbar (Buchungs-Code: TRAL BAUS H CZ052 DZBF). (red)