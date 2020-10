Estland lädt zum virtuellen Workshop

Der Online-Workshop "Wunderbar virtuell – Estland 2020“ am 8. Dezember besteht aus zwei Teilen: Ab 10.00 Uhr entführt Visit Estonia die Teilnehmer mit einer virtuellen Präsentation nach Estland. Ab 11.00 Uhr starten dann die individuellen Videomeetings mit Partnern aus Estland.

Vorläufiges Programm:

10:00 - 10:05 Uhr Begrüßung

10:10 - 10:40 Uhr Destinationspräsentation – Evely Baum-Helmis, Visit Estonia

10:40 - 10:45 Uhr Q & A

10:45 - 10:50 Uhr Information zum Beginn der Meetings

10.50 - 11:00 Uhr Pause

11:00 - 12:15 Uhr Individuelle Videomeetings (je 15 Minuten, 5 Meetings)

12:15 - 12:45 Uhr Mittagspause

12:45 - 14:00 Uhr Individuelle Videomeetings (je 15 Minuten, 5 Meetings)

Es gibt die Möglichkeit, am kompletten Programm oder nur an der Präsentation teilzunehmen. Dabei sein lohnt sich doppelt, denn unter allen, die am kompletten Programm teilnehmen, werden eine Reise nach Estland und weitere tolle Preise verlost.

(red)