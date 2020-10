Stellenausschreibung: Ski-Cavaliere in Gitschberg Jochtal werden

Passionierte Skifahrer, die Deutsch, Englisch und Italienisch sprechen, können sich bis 8. November 2020 bewerben. Also: Nichts wie ran an das Bewerbungsschreiben, denn schon ab Dezember geht es los mit der Charmeoffensive auf der Piste.

Aufgaben des Ski-Cavaliere

Wer im Winter in Richtung der Südtiroler Alpenmetropole Bozen fährt, kommt eine dreiviertel Autostunde hinter dem Brennerpass an einem echten Geheimtipp vorbei: der Ski- & Almenregion Gitschberg Jochtal. Das kleine, aber feine Skigebiet in der Nähe von Brixen lockt mit seinen 55 meist leichten und mittelschweren Pistenkilometern in erster Linie Familien- und Genussurlauber.

Alpenweit einmalig hier in den beiden Skigebieten Gitschberg und Jochtal: der "Ski-Cavaliere". Der charmante Pistenbegleiter mit Frack und Zylinder steht Skifahrern mit Rat und Tat zur Seite, reicht Pistenpläne und Taschentücher, kennt den schnellsten Weg zur nächsten Hütte, serviert einmal in der Woche einen Aperitif direkt auf der Piste, und, und, und.

Klingt gut? Jeder, der perfekt Ski fährt, Deutsch, Italienisch und Englisch spricht und das "Rampensau-Gen" in sich trägt, kann sich ab sofort für diesen genialen Winterjob bewerben. Der neue Cavaliere erhält eine komplette Skiausrüstung, Unterkunft und Verpflegung, einen Skipass, eine Vergütung von 7.500 EUR für die Zeit von 5. Dezember 2020 bis 5. April 2021 und selbstverständlich den passenden Cavaliere-Frack!

Bewerbung: Aussagekräftige Bewerbungen bis 8. November an info@gitschberg-jochtal.com.

Weitere Informationen finden Sie hier. (red)