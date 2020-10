AUA-Pop Up Store in der Wiener Innenstadt

Nach dem Relaunch des Online Jet Shops im Herbst 2019 vertreibt der österreichische Flag-Carrier seine rot-weiß-rote Markenware in Kooperation mit „strictly HERRMANN“ in der Taborstraße 5, 1020 Wien. Öffnungszeiten: Mo-Fr 11:00 bis 18:00 Uhr und Sa 10:00 bis 16:00 Uhr.

„Nachdem am Flughafen Wien leider coronabedingt die Passagiere fehlen, haben wir kurzfristig entschieden, in der Wiener Innenstadt zu landen“, erklärt Amir Aghamiri, „Marken-Chef“ bei Austrian Airlines. „Wir wollen den Pop Up Store zumindest bis zum Weihnachtsgeschäft geöffnet halten“, so Aghamiri weiter.

Gesichtsmaske und Badeente nachgefragt

Während online eher Sneakers und die Flugzeugmodelle nachgefragt seien, würden sich in dem Geschäft im zweiten Bezirk die Gesichtsmasken und die Badeente zum Verkaufsschlager entwickeln. Die Entwicklung der bekannten Badeente habe die Fluglinie eigentlich ihren Vielfliegern zu verdanken, wie sie in der Presseaussendung zum Pop Up Store erklärt: Die sogenannten „HONs“ (HON Circle Member, ab 600.000 Flugmeilen) haben auf ihren weltweiten Reisen Badeenten gesammelt und sie aufgereiht am eigenen HON-Zugang am Wiener Flughafen hinterlegt. Irgendwann haben sie dann auch eine AUA-Ente „gefordert“. (red)