Namibia: Exklusive Mietwagen-Rundreisen

Im Rahmen der Initiative „NamibiaNOW!“ kooperiert das Namibia Tourism Bord mit Lufthansa Holidays, der als exklusiver Partner Reisenden ermöglicht, auf zehn- und zwölftägigen Selbstfahrerrundreisen bunte Küstenstädte, kulturelle Vielfalt und die höchsten Sanddünen der Welt kennen zu lernen.

Zu den Highlights Namibias

Seit dem 1. September ist die Einreise nach Namibia über den internationalen Flughafen Hosea Kutako in Windhoek wieder möglich, die Lufthansa Group verbindet Frankfurt mit Windhoek drei Mal wöchentlich. Von der namibischen Hauptstadt geht es mit dem eigenen Allrad-Mietwagen zur Namib-Wüste, weiter zum berühmten Etosha Nationalpark. Die zwölftägige Rundreise schließt zusätzlich die Kalahari ein. Übernachtet wird in den charmanten und komfortablen 3- und 4-Sterne-Unterkünften der Gondwana Collection Namibia. Die Rundreisen sind inklusive Flug ab einem Preis von 1.999 EUR buchbar, Zubringer werden ab Linz und Graz angeboten.

Sicher unterwegs im „Land der Weite“

Im Zuge aktueller Vorgaben im Rahmen der Covid-19-Pandemie wurden zusätzliche Services in die Reiseangebote eingebunden, die dem Gast ein sorgloses Reisen ermöglichen sollen: So wird ein vorgeschriebener Covid-19-Test am fünften Reisetag direkt vor Ort im Hotel vorgenommen, es ist kein Besuch im Testcenter nötig. Auch ist deutschsprachiges Personal in den Unterkünften, bei der Mietwagenfirma sowie per 24-Stunden-Service-Telefon für den Gast erreichbar. Umfassendes Informationsmaterial rund um die Einreisebestimmungen klärt zudem alle eventuellen Fragen.

„Die Wiederaufnahme von non-stop Verbindungen ab Europa sind für Namibia ein sehr wichtiger Schritt zurück auf die touristische Bühne. Mit der Initiative ‚NamibiaNOW!‘ und den exklusiv gestalteten Selbstfahrerreisen von Lufthansa Holidays möchten wir die Schönheit und Vielfältigkeit Namibias kommunizieren und dazu einladen, das ‚Land der Weite‘ persönlich kennen zu lernen“, freut sich Matthias Lemcke, Acting Area Manager Europe & Marketing Manager Europe des Namibia Tourism Board.

Weitere Informationen zum Reiseverlauf und Buchung unter www.lufthansaholidays.com/de-de/namibia-now