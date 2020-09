TUI Cruises: COVID-19-Test künftig Pflicht

Dafür kooperiert TUI Cruises, ebenso wie bereits ihre Schwester-Reederei Hapag-Lloyd Cruises, mit den Helios Kliniken. Somit stehen 86 Helios-Standorte zur Testung vor Abfahrt für die Gäste zur Verfügung, die Kosten sind im Reisepreis enthalten.

Auf Nummer Sicher

Die schrittweise Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs in Zeiten von Corona wurde entsprechend in monatelanger Vorarbeit vorbereitet: Gemeinsam mit medizinischen Experten wurde ein Gesundheits- und Hygienekonzept entwickelt und sämtliche Prozesse vor und während der Reise (u.a. verpflichtender Gesundheitsfragebogen, tägliche Temperaturchecks für Gäste und Besatzung), beim Check-In (u.a. verpflichtender digitaler Check-In, gestaffelte Check-In-Zeiten) und im Gäste- sowie Crew-Bereich zur Einhaltung von Hygiene- und Abstandsvorschriften angepasst. Um die an Land üblichen Abstandsregeln einhalten zu können, ist die Passagierkapazität an Bord zum Start auf maximal 60 Prozent begrenzt. Bereits bestehende und sehr hohe Hygienestandards wurden über zusätzliche Reinigung und Desinfektionsmaßnahmen sowie unter anderem das Aufstellen zusätzlicher Desinfektionsmittelspender ergänzt. Alle Vorsichtsmaßnahmen basieren auf den medizinischen Standards renommierter Institutionen wie dem Robert Koch-Institut (RKI), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und entsprechen den Leitsätzen der Behörden zur Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs.

Griechische Inselwelt - mit Landausflügen

Auf den neuen 7-tägigen Reisen mit der Mein Schiff 6 ab/bis Kreta können Gäste nicht nur das Schiff mit allen Restaurants und Bars, Kulturangeboten und Sportmöglichkeiten genießen, sondern erstmals wieder Land und Leute erleben: Damit die hohen bordseitigen Hygiene- und Sicherheitsstandards auch an Land eingehalten werden, erfolgen die Landgänge von Piräus, Kreta und Korfu aus bis auf weiteres mit erfahrenen örtlichen Landausflugsveranstaltern, wie gewohnt vorab zu reservieren oder an Bord buchbar. Inklusive An- und Abreise mit Premium Alles Inklusive kostet die Reise bei Doppelbelegung pro Person ab 1.329 EUR in der Balkonkabine und ab 1.899 EUR in der Junior-Suite. Um während der gesamten Reise für größtmögliche Sicherheit und Komfort zu sorgen, werden die Kreuzfahrten nach Griechenland nur als Gesamtpaket inklusive An- und Abreise in eigens gecharterten Flugzeugen, die ausschließlich von Mein Schiff-Gästen genutzt werden, angeboten. Um unkontrollierte Kontaktpunkte mit anderen Reisenden zu vermeiden, ist eine individuelle Anreise nicht möglich. Eine weitere Neuerung bei Landausflügen impliziert, dass Gäste ab sofort ohne Ticket und in kleinen Gruppen an Land gehen. Busse werden regelmäßig desinfiziert.

Super-PEP-Angebote

Agents können ab sofort 99 Kabinen zum 99 EUR-PEP-Tarif an Bord der Mein Schiff. Auf ausgewählten Reisen werden Starköche Tim Raue und Johann Lafer persönlich an Bord sein, exklusive Menüs kreieren und in Lesungen von Ihren Erlebnissen berichten. Weitere Informationen finden Sie hierzu im Infonet. Der Agent kann sich unter folgendem Link einloggen und die PEPs sehen und buchen: https://legacy.tuicruises.com/infonet/pep/