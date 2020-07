Glamping in Tschechien

Glamping, eine besondere Form des Campings, vereint den Komfort eines Hauses mit der natürlichen Umgebung und Freiheit eines Campingplatzes.

Neben dem klassischen Zelt stehen dabei auch kleine Hütten oder sogar luxuriöse Mobilheime als Schlafplatz zur Verfügung. Wem das Schlafen auf dem Boden nicht ganz zusagt, der kann sich nach etwas mit mehr Weitblick umsehen. Vielleicht wäre die Unterkunft in den Baumkronen genau das Richtige.

Tipps für einen Glamping-Aufenthalt in der Tschechischen Republik:

Glamping am Wasser

Vodní domky (dt. Wasserhäuschen) Čejkovice

Unweit von Böhmisch Budweis verbergen sich in einer 12ha großen Baumschule gleich mehrere Tümpel, auf denen drei schwimmende Ferienhütten errichtet wurden. Im Zeichen des Respekts zur Natur steht auch das moderne Interieur. Zwar ohne Stromanschluss, jedoch mit komfortablem Bad und WC können Urlauber hier die Ruhe genießen und sich ganz dem digitalen Detox hingeben. Auch Angeln ist erlaubt.

Dobčické rybníčky

Dieser Glamping-Platz liegt bei České Budějovice in Südböhmen. Nur einen Steinwurf von der Gemeinde Holašovice, einer UNESCO-Welterbestätte, entfernt. Die Holzhütten wurden direkt über der Wasseroberfläche kleiner Teiche erbaut und ermöglichen das Angeln von der privaten Terrasse aus. Entschleunigung ist garantiert, da es hier weder Strom noch WLAN gibt.

Hide and Seek Aranka

Die nur von Wald umgebene Luxushütte liegt am Fuße des Böhmerwalds und erhielt im Rahmen der Designmesse Designblok 2019 eine Auszeichnung. Urlaubern fehlt es hier an nichts: von einer French Press bis hin zur heißen Sauna ist hier alles vorhanden.

Glamping im Zelt

Glamping Brdy

Auf dem Höhenzug Brdy südwestlich von Prag steht ein luxuriöses Glamping-Zelt, welches den Begriff „glamourös“ wahrlich verdient hat. Reisenden können in die Sauna gehen, im Badefass baden und am Abend über dem Lagerfeuer grillen.

Yurta

Auf halbem Wege zwischen Karlsbad und Pilsen steht in der Gemeinde Chlum in Westböhmen auf einer privaten Wiese eine Jurte, die charakteristische Unterkunft nomadisch lebender Stämme Zentralasiens. Die komfortabel ausgestattete Jurte bietet bis zu vier Personen Platz. Mit dem Auto ist es nicht weit in die westböhmischen Kurstädte.

Malešov Camp

Bei Kutná Hora (Kuttenberg) im kleinen Dorf Malešov in Mittelböhmen stehen am Teichufer eine mittelalterliche Festung und darunter mehrere geräumige Zelte, in denen die Zeit vor 500 Jahren stehen geblieben zu sein scheint. Also fast. Denn Urlaubern stehen moderne Sanitäranlagen zur Verfügung.

Glamping in Baumkronen

Treehouse pod Ještědem

In den Wäldern am Berg Ještěd bei Liberec in Nordböhmen steht ein Holzhäuschen, das vor allem Kinderherzen höher schlagen lässt. Neben einem Doppelzimmer und zwei Zustellbetten verfügt das Baumhaus über eine Kochnische mit Gaskocher und einen kleinen Ofen für kältere Nächte.

Glamping im Zoo

Der Zoo in Dvůr Králové bietet in seinem Safari Park Resort sieben Luxuszelte in den „Baumkronen“ direkt über dem Auslauf mit Tieren der afrikanischen Steppe. Besucher, die hier übernachten, werden sich wie auf einer Safari in Afrika vorkommen. Jedes Zelt bietet vier Betten, Bad und WC, Kühlschrank und Terrasse mit Grill. Im Preis ist nicht nur die Unterkunft, sondern ebenfalls freier Eintritt in den Zoo auch außerhalb der Öffnungszeiten enthalten.

Glamping fernab der Zivilisation

Chata v lese (dt. Waldhütte)

Diese Waldhütte am Teichufer mit eigener Sauna befindet sich in Südböhmen unweit vom Schloss Červená Lhota. Die Hütte bietet absolute Privatsphäre und ist ideal für zwei bis vier Personen. (red)