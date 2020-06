TUI Österreich: Charter nach Kreta

In enger Zusammenarbeit mit den Partnern in den Destinationen sorge TUI mit einem 10-Punkte-Plan für den Hotelbetrieb für einen verantwortungsvollen und sicheren Urlaub am Meer. Jede TUI-Reise sei auch umfangreich abgesichert: TUI hole alle Flugpauschalreisegäste im Krisenfall oder im Falle einer erneuten Reisewarnung zurück, wie der Veranstalter mitteilt. Acht Nächte All inclusive sind bereits ab 349 EUR pro Person buchbar, Kinder reisen ab 249 EUR.

Angebote zum Auftakt

Für den Restart auf Kreta hat TUI von 3. bis 11. Juli besondere Angebote aufgelegt. Bei Familien sind die TUI Kids Clubs auf Kreta sehr beliebt. Die familiengerechten Hotels bieten deutschsprachige Kinderbetreuung. Für familiengerechten TUI Kids Clubs sei ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt worden, welches sicherstelle, dass auch die kleinsten Gäste in COVID-19-Zeiten geschützt sind und gleichzeitig auf Spaß, tolle Erinnerungen und großartige Urlaubsmomente nicht verzichten müssen, so die TUI. Acht Übernachtungen im Doppelzimmer im TUI Kids Club Aquila Rithymna kosten auf Basis Halbpension mit Flug ab Wien von 3. bis 11. Juli ab 349 EUR pro Person. Kinder reisen ab 249 EUR.

Das 5-Sterne Adults only-Hotel TUI Blue Elounda Village bietet Romantikern und Genießern Blick auf das Meer, frische, kreative Küche, Sport zum Auspowern und Abendunterhaltung in entspannter Atmosphäre. Acht Übernachtungen im Doppelzimmer im TUI Blue Elounda Village kosten auf Basis Halbpenison mit Flug ab Wien von 3. bis 11. Juli ab 549 EUR pro Person. TUI-Gäste erwartet im Club TUI Magic Life Candia Maris ein umfangreiches Programm aus Fitness, Action und Entertainment. Acht Übernachtungen im Doppelzimmer im TUI Magic Life Candia Maris kosten auf Basis All inclusive mit Flug ab Wien von 3. bis 11. Juli ab 699 EUR pro Person. Zur Sicherheit der Gäste würden aktuell nur Events, Sportarten und Entertainment-Angebote ohne engeren Kontakt und mit geringer Teilnehmerzahl durchgeführt werden, heißt es in der Aussendung der TUI.

Startschuss für Sommersaison

Mit dem Erstflug des Ferienfliegers nach Kreta falle der Startschuss für die Sommersaison am Mittelmeer. TUI werden den Flugbetrieb vorerst in eine begrenzte Anzahl von Urlaubsländern starten. Die Sicherheit, Gesundheit und das Wohlergehen der Gäste und Mitarbeiter hätten dabei weiterhin höchste Priorität. TUI arbeite eng mit den Behörden in den Märkten und Destinationen zusammen, um sichere Urlaubsreisen ermöglichen zu können.