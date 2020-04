Rhomberg: Zeit zum Träumen

Was ist die schönste Freude? Die Vorfreude! Jetzt haben wir reichlich Zeit zum Träumen und unser Fernweh genüßlich zu pflegen. Rhomberg Reisen nimmt uns in einem ansprechenden Video mit in die schönsten Ziele seines Programms.

Glasklares Wasser am weißen Sandstrand, türkises Meer am Fuß einer pittoresken Altstadt, weites Steppenland mit schneebedeckten Bergspitzen, Abenteuer oder Entspannung, die Kraft der Natur und der Duft des Ozeans. Alles, was wir derzeit nur virtuell genießen können. Nachzusehen im Video. Die Zeit zum Reisen wird wiederkommen – bald, hoffentlich. (red.)