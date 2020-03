Travel Industry Club-Umfrage zu Corona in den Betrieben

Die Betroffenheit sei in beiden Ländern groß. Die Kurzarbeit als möglicher Lösungsansatz werde vor allem von den Arbeitgebern als unabdingbar erachtet und auch bereits umgesetzt, so die Zusammenfassung der Umfrage. Auch die Arbeit im Home-Office wird vom überwiegenden Teil der Befragten als positiv erlebt. Österreicher würden das Home-Office darüber hinaus als produktiv erleben. Negative Assoziationen wie Einsamkeit, Traurigkeit oder gar Verzweiflung seien nur von einer Minderheit geäußert worden.

Mit Maßnahmen zufrieden

Die derzeitigen Maßnahmen zu Ausgangsbeschränkungen, Betriebsanlagen-Schließungen, „physical distancing“ würden von den Befragten als gerechtfertigt empfunden werden, so die Ergebnisse. Auch der Politik werden in diesem Zusammenhang gute Noten ausgestellt, wobei die Maßnahmen in Österreich besser bewertet werden als in Deutschland. Die genauen Ergebnisse der Umfrage stehen untenstehend zum Download bereit. (red)