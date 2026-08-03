Dertour: Jede zweite Winterbuchung entfällt auf Fernreisen

Die Dertour-Veranstalter starten mit einem erweiterten Angebot in die Wintersaison 2026/27. Besonders gefragt sind derzeit Fernreisen, auf die bereits jede zweite Winterbuchung entfällt. Zudem gewinnen individuell gestaltbare Rundreisen, Angebote für Alleinreisende sowie besondere Wintererlebnisse wie Polarlicht-, Aktiv- und Genussreisen an Bedeutung. „Reisende möchten ihren Urlaub heute mehr denn je an ihren persönlichen Interessen ausrichten. Flexible Reiseformen, besondere Erlebnisse und insbesondere Fernreisen prägen die Nachfrage im kommenden Winter. Wir bauen unser Angebot exakt auf diese Bedürfnisse aus und reagieren damit auf die Wünsche der Kund:innen“, sagt Mark Tantz, CEO Dertour Österreich.

Die Veranstalter Dertour, ITS und Meiers Weltreisen erweitern dafür unter anderem ihr Hotelportfolio in Asien, Afrika sowie in den klassischen Wintersonnenzielen rund um das Mittelmeer und in Ägypten. Der Fernreisespezialist Meiers Weltreisen ergänzt sein Programm zudem um neue Destinationen wie El Salvador, Angola, die niederländische Karibikinsel Sint Eustatius und die südatlantische Insel St. Helena.

Buchungen ziehen wieder an

Nach einer zunächst verhaltenen Buchungsentwicklung aufgrund der geopolitischen Situation verzeichnen die Veranstalter zuletzt wieder deutlich steigende Nachfrage. „Seit etwa einem Monat sehen wir bei unseren Veranstaltern deutlich anziehende wöchentliche Buchungseingänge, die häufig sogar zweistellig über jenen des starken Vorjahres liegen. Die Phase des Abwartens ist vorbei, die Reiselust setzt sich durch“, sagt Tantz. Aktuell liegen die Gästezahlen für den kommenden Winter zwar noch unter dem Vorjahresniveau, die Entwicklung der vergangenen Wochen stimmt die Veranstalter jedoch positiv. Bei den aktuellen Buchungen liegen Thailand und Ägypten vorne, gefolgt vom Indischen Ozean und den Kanaren.

Fernreisen bleiben wichtigste Reiseform

Mit einem Anteil von 51% entfällt bereits mehr als jede zweite Winterbuchung auf die Fernstrecke. Zu den beliebtesten Fernreisezielen zählen Thailand, der Indische Ozean, die Karibik, das Östliche Afrika und Nordamerika. Thailand führt dabei nicht nur das Fernreise-Ranking an, sondern ist insgesamt das beliebteste Urlaubsziel im Winter 2026/27. „Thailand überzeugt als das Preis-Leistungsziel auf der Fernstrecke schlechthin. Es liegt daher nicht nur im Fernreise-Ranking auf Platz 1, sondern insgesamt betrachtet ist es das Urlaubsziel Nummer eins im Winter“, erklärt Markus Fritz, Bereichsleiter Produktmanagement bei Dertour Austria.

Auch hochwertige Reisen auf die Malediven sowie Erlebnisreisen wie Safaris in Afrika bleiben gefragt. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die in den vergangenen Jahren regelmäßig unter den Top-5-Fernzielen lagen, spüren weiterhin die Auswirkungen der Situation im Nahen Osten, verzeichnen zuletzt aber wieder steigende Nachfrage und zählen weiterhin zu den Top-10-Zielen.

Ägypten mit starker Nachfrage

Auf der Kurz- und Mittelstrecke führen Spanien mit den Kanaren, Ägypten, die Türkei und Deutschland die Nachfrage an. Besonders dynamisch entwickelt sich Ägypten: Die aktuellen Buchungseingänge liegen laut Dertour nahezu doppelt so hoch wie im Vorjahr. „Wir rechnen damit, dass Ägypten wegen seines hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses, wie bereits im vergangenen Jahr, das beliebteste Winterziel auf der Kurz- und Mittelstrecke werden wird“, sagt Fritz. Neben klassischen Badeurlauben steigt auch das Interesse an Kulturreisen entlang des Nils und in Kairo sowie an der Region Marsa Alam. Für die neue Saison baut Dertour dort das Hotel- und Flugangebot weiter aus.

Natur- und Erlebnisreisen gewinnen an Bedeutung

Zu den aufstrebenden Fernreisezielen zählen unter anderem Japan und Indonesien mit Bali. Auch das Südliche Afrika entwickelt sich positiv, insbesondere durch die steigende Nachfrage nach Selbstfahrerreisen und günstige Wechselkurse. Auf der Kurz- und Mittelstrecke profitieren Norwegen mit seinen Winteraktivitäten und attraktiven Preisen sowie Marokko mit dem beliebten Reiseziel Marrakesch von einer wachsenden Nachfrage. Damit bestätigt sich der Trend zu Destinationen mit Natur-, Aktiv- und Erlebnischarakter. Für Frühbucher bieten die Dertour-Veranstalter weiterhin Ermäßigungen von bis zu 45%. Zusätzlich sorgt das zubuchbare Flexpaket mit erweiterten Storno- und Umbuchungsmöglichkeiten für mehr Planungssicherheit. (Red)