Fachbuch untersucht Festivalkreuzfahrten als hybrides Erlebnisformat

Festivalkreuzfahrten verbinden die touristische Produktwelt der Kreuzfahrt mit der Programm-, Erlebnis- und Community-Logik eines Musikfestivals. Das neue Buch mit dem Titel „Festivalkreuzfahrten: Zielgruppen und Erfolgsfaktoren“ von Prof. Dr. Matthias Johannes Bauer, Professor für Kommunikationsmanagement an der IST-Hochschule für Management, und Lea Bude von Vacation At Sea ist eigenen Angaben zufolge die erste systematische Untersuchung zu einem bisher kaum erforschten Hybridformat. Es basiert auf einer explorativen Befragung, die 2025 als Studie im Masterstudiengang „Kommunikationsmanagement“ an der deutschen IST-Hochschule für Management durchgeführt wurde.

Im Mittelpunkt stehen die Fragen, für welche Zielgruppen Festivalkreuzfahrten attraktiv sind, welche Erfolgsfaktoren eine Rolle spielen und welche Erwartungen unterschiedliche Segmente mit einem solchen Angebot verbinden. Die bereits international veröffentlichte Studie und nun auch das deutschsprachige Fachbuch liefern Grundlagen und Expertenwissen zu Festivalkreuzfahrten, beschreiben zentrale Überschneidungen zwischen Kreuzfahrt- und Festivalformat und entwickeln eine Zielgruppen-Clusterung für das Marketing.

„Festivalkreuzfahrten sind mehr als Kreuzfahrten mit Musikprogramm. Sie bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Eventisierung und touristischer Produktlogik – und genau diese Schnittstelle macht sie für Forschung und Praxis interessant“, sagt Prof. Bauer. „Wer neue Erlebnisformate erfolgreich entwickeln will, sollte Zielgruppen, Erwartungen und Nutzungsmotive nicht nur vermuten, sondern empirisch untersuchen.“

Unterschiedliche Segmente und Erwartungen

Die Studie zeige, dass Festivalkreuzfahrten nicht für eine einheitliche Zielgruppe gedacht werden sollten. Vielmehr ließen sich unterschiedliche Segmente identifizieren, die verschiedene Erwartungen an Musikprogramm, Reisegestaltung, Komfort, Gastronomie, Kabinenkategorien und Preisstruktur haben. Daraus ergeben sich Hinweise für Produktentwicklung, Vermarktung und Positionierung. „Die ersten Festivalkreuzfahrten zeigen bereits deutlich, dass das Interesse an der Kombination aus Festivals und Kreuzfahrten vorhanden ist“, erklärt Lea Bude, Marketingleiterin bei Vacation At Sea. „Um das Potenzial dieses Hybridformats künftig noch besser auszuschöpfen, kommt es vor allem auf die richtige und präzise Zielgruppenansprache an. Musikprogramm, Bordangebot, Reisedauer, Preisgestaltung und Kommunikation müssen nicht nur stimmig zusammenspielen, sondern vor allem den Bedürfnissen und Erwartungen der jeweiligen Zielgruppe entsprechen.“

Ein zentrales Ergebnis betreffe die Verbindung von Festival- und Kreuzfahrtlogik. Während jüngere, stärker eventorientierte Zielgruppen stärker auf Musik, Atmosphäre, Erreichbarkeit und Preis achten, gewinnen bei kreuzfahrtaffineren Segmenten klassische Angebotsbestandteile wie Komfort, Servicequalität, Gastronomie und Kabinenstandard an Bedeutung. Für Anbieter entstehe daraus die Aufgabe, Festivalkreuzfahrten differenziert zu konzipieren und nicht allein über das Musikprogramm zu definieren. „Die Festivalbranche steht vor der Herausforderung, Erfahrungswissen stärker mit Forschung zu verbinden“, so Bauer. „Mehr Evidenz bedeutet nicht weniger Kreativität – im Gegenteil: Gute Daten können helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, Risiken zu reduzieren und innovative Formate professioneller zu entwickeln.“

Entwicklung der Festival- und Eventbranche

Für die IST-Hochschule fügt sich die Publikation in ein Forschungs- und Lehrprofil zweier Fachbereiche ein, die aktuelle Entwicklungen der Kommunikations-, Event-, Festival-, aber auch Tourismusbranche wissenschaftlich untersuchen und praxisnah aufbereiten. Mit der Hochschulweiterbildung „Festivalmanagement“ bietet die Fernhochschule zudem ein spezialisiertes Bildungsangebot für alle, die Festivals professionell planen, vermarkten und strategisch weiterentwickeln möchten. Ein akademisches Bildungsangebot zum Thema Kreuzfahrten gibt es zudem mit dem neuen Hochschulzertifikat „Cruise Management“, das erstmalig im Oktober 2026 startet.

Die IST-Hochschule verlost drei Exemplare. Teilnahmefrist ist Sonntag, der 30. August 2026. Zur Verlosung: www.ist-hochschule.de/aktion/2356 (red)