traffics integriert a&b kurzfristreisen

Vertriebspartner sollen damit von einem zusätzlichen Last-Minute-Angebot, das attraktive Pauschalreisen von alltours und byebye für Abreisen innerhalb der nächsten 90 Tage bündelt, profitieren, wie der Full-Service-GDS-Provider traffics mitteilt.

Mit der Anbindung von a&b kurzfristreisen erhielten Reisebüros noch mehr Möglichkeiten, auf die wachsende Nachfrage nach spontanen Urlaubsreisen zu reagieren. Die neuen Angebote stehen direkt in der gewohnten traffics-Buchungsumgebung zur Verfügung und lassen sich laut Mitteilung ohne zusätzlichen Aufwand suchen, vergleichen und buchen. Zum Start umfasse a&b kurzfristreisen Flugpauschalreisen in beliebte Urlaubsdestinationen. In den kommenden Wochen werde das Angebot kontinuierlich um weitere Reiseziele und Hotels erweitert.

„Wir freuen uns, mit der Integration von a&b kurzfristreisen das Last-Minute-Angebot im Reisevertrieb weiter auszubauen. Das komplette Angebot des neuen Reiseveranstalters aus dem Hause alltours ist ab sofort über alle traffics-Vertriebskanäle buchbar – direkt in der gewohnten Buchungsoberfläche, ohne Umwege. Damit bieten wir unseren Vertriebspartnern noch mehr Auswahl und schaffen echten Mehrwert im täglichen Vertrieb,“ erklärt Marc Herrgott, CEO von traffics. (red)