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traffics integriert a&b kurzfristreisen
Die neue Veranstaltermarke a&b kurzfristreisen (ABK) von alltours ist ab sofort in den Buchungssystemen von traffics verfügbar.
Vertriebspartner sollen damit von einem zusätzlichen Last-Minute-Angebot, das attraktive Pauschalreisen von alltours und byebye für Abreisen innerhalb der nächsten 90 Tage bündelt, profitieren, wie der Full-Service-GDS-Provider traffics mitteilt.
Mit der Anbindung von a&b kurzfristreisen erhielten Reisebüros noch mehr Möglichkeiten, auf die wachsende Nachfrage nach spontanen Urlaubsreisen zu reagieren. Die neuen Angebote stehen direkt in der gewohnten traffics-Buchungsumgebung zur Verfügung und lassen sich laut Mitteilung ohne zusätzlichen Aufwand suchen, vergleichen und buchen. Zum Start umfasse a&b kurzfristreisen Flugpauschalreisen in beliebte Urlaubsdestinationen. In den kommenden Wochen werde das Angebot kontinuierlich um weitere Reiseziele und Hotels erweitert.
„Wir freuen uns, mit der Integration von a&b kurzfristreisen das Last-Minute-Angebot im Reisevertrieb weiter auszubauen. Das komplette Angebot des neuen Reiseveranstalters aus dem Hause alltours ist ab sofort über alle traffics-Vertriebskanäle buchbar – direkt in der gewohnten Buchungsoberfläche, ohne Umwege. Damit bieten wir unseren Vertriebspartnern noch mehr Auswahl und schaffen echten Mehrwert im täglichen Vertrieb,“ erklärt Marc Herrgott, CEO von traffics. (red)
traffics, alltours, kurfristreisen, lastminutereisen
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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