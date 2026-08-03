Olimar veröffentlicht erstes Kapverden-Magazin

Olimar widmet den Kapverden erstmals ein eigenes Zielgebiets-Magazin. „Kapverden erleben 2026/2027“ bietet auf 20 Seiten Hintergrundinformationen, Reiseideen und Inspirationen für Reisebüros und Kund:innen rund um die Inselwelt vor der Westküste Afrikas.

Mit dem neuen Magazin erweitert Olimar seine Reihe hochwertiger Zielgebiets-Magazine, die zuvor unter anderem um Sizilien ergänzt wurde. Die Kapverden zählen seit vielen Jahren zu den wichtigen Fernzielen im Portfolio des Portugal-Spezialisten und werden nun mit einem eigenen Heft ausführlicher vorgestellt.

Vielfalt des Atlantik-Archipels

Im Mittelpunkt stehen nicht nur die bekannten Badeinseln Sal und Boavista, sondern auch die unterschiedlichen Landschaften und kulturellen Besonderheiten des Archipels. Das Magazin zeigt die verschiedenen Facetten der neun bewohnten Inseln und stellt ausgewählte Reiseangebote vor – darunter neue Inselkombinationen, Gruppen- und Individualreisen sowie eine Kreuzfahrt.

„Mit dem neuen Magazin möchten wir Reisebüros ein attraktives Beratungsinstrument an die Hand geben und gleichzeitig Lust auf eine Destination machen, die viele Urlauber:innen noch gar nicht in ihrer ganzen Vielfalt kennen“, sagt Pascal Zahn, Geschäftsführer von Olimar Reisen. „Die Kapverden verbinden ganzjährig angenehmes Klima mit faszinierenden Landschaften, authentischer Kultur und hervorragenden Möglichkeiten für Inselkombinationen.“

Das Kapverden-Magazin ist ab sofort für Reisebüros erhältlich und steht zudem digital auf der Website von Olimar zur Verfügung. (Red)