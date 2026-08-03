Oman lädt zu neuer Webinarreihe

Das Sultanat Oman lädt im August und September zu einer neuen Webinarreihe ein. Die drei Online-Schulungen widmen sich unterschiedlichen Schwerpunkten – von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten über Kultur und Strandurlaub bis hin zu Abenteuerreisen. Ergänzt werden die Webinare durch Beiträge von Oman Air, Orascom Development Holding und Tischler Reisen.

Oman für Anfänger

Den Auftakt bildet am 4. August um 9:00 Uhr das Webinar „Oman für Anfänger – Das Sultanat entdecken & Oman Air kennenlernen“. Vorgestellt werden die landschaftliche Vielfalt des Landes, kulturelle Highlights sowie Möglichkeiten für Rundreisen und Naturerlebnisse. Im Anschluss präsentiert Oman Air ihr Streckennetz und informiert über die Anreisemöglichkeiten über das Drehkreuz Muscat, unter anderem ab Frankfurt, München und Zürich. Anmeldung zum Webinar HIER

Oman erleben

Am 11. August um 9:00 Uhr steht das Webinar „Oman erleben – Von Kulturhighlights bis Traumstränden“ auf dem Programm. Neben Sehenswürdigkeiten wie Muscat, Nizwa, Sur und UNESCO-Welterbestätten zeigt Orascom Development Holding, wie sich eine Rundreise mit Badeaufenthalten in Jebel Sifah oder Hawana Salalah kombinieren lässt. Anmeldung zum Webinar

Oman Adventure

Das dritte Webinar findet am 22. September um 9:00 Uhr unter dem Titel „Oman Adventure: Wüstenexpeditionen & Abenteuer im Süden“ statt. Im Mittelpunkt stehen Wüstenlandschaften, Gebirge und Reiseerlebnisse abseits der klassischen Routen. Tischler Reisen stellt dabei unter anderem die Reise „Expedition Wüste“ vor und gibt Einblicke in das Oman-Portfolio sowie die Region rund um Salalah. Anmeldung zum Webinar (red)