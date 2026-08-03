Restplatzbörse: Fernreise-Preismonitor Winter 2026/27

Der aktuelle Preismonitor der Restplatzbörse für Februar 2027 zeigt deutliche Preisunterschiede zwischen den beliebtesten Winter- und Fernreisezielen: Ägypten zählt zu den größten Preissiegern, gleichzeitig sorgen die Malediven, Thailand und Mexiko für starke Buchungszahlen.

Preisunterschiede bei Fernreisezielen

Ägypten verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr den stärksten Preisrückgang mit minus 8%, gefolgt von Dubai mit minus 7%. Mauritius bleibt mit einem Plus von 4% weitgehend stabil. Deutlich teurer wurden hingegen die Malediven (+8%), die Dominikanische Republik (+12%) und Mexiko (+16%). „Die Preisunterschiede sind heuer beträchtlich. Ägypten bietet für den kommenden Winter besonders günstige Reisemöglichkeiten. Gleichzeitig bleiben auch Destinationen mit höheren Preisen stark gefragt. Wer frühzeitig Preise, Abflughäfen und Verbindungen vergleicht, kann bei Fernreisen weiterhin attraktive Angebote finden“, erklärt Helmut Schönbacher, Geschäftsführer der Restplatzbörse.

Bei den Buchungen führen die Malediven mit einem Plus von 12% weiterhin das Ranking an. Besonders stark zulegen konnte Thailand mit einem Anstieg von 56%. Trotz eines Rückgangs von 39% zählt auch die Dominikanische Republik weiterhin zu den drei beliebtesten Fernreisezielen. Zuwächse verzeichnen zudem Mexiko und Mauritius, während die Nachfrage nach Kenia stabil bleibt. Die Seychellen konnten ihre Buchungen im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppeln.

Früh buchen und Abflughäfen vergleichen

Laut Restplatzbörse bleiben die Preise für Fernreisen meist bis etwa zwei Monate vor Abflug stabil und steigen anschließend an. Eine frühzeitige Buchung bietet daher nicht nur Preisvorteile, sondern auch eine größere Auswahl an Hotels und Flugverbindungen. Flex-Tarife ermöglichen je nach gewählter Option zudem kurzfristige Umbuchungen oder Stornierungen.

Auch der Abflughafen kann sich auf Preis und Komfort auswirken. Wien bietet unter anderem Direktflüge nach Mauritius sowie besonders günstige Verbindungen auf die Malediven. Ab München bestehen hingegen Nonstop-Verbindungen in die Dominikanische Republik, nach Florida und auf die Kapverden – Destinationen, die von Wien aus saisonal nicht direkt angeflogen werden. (red)