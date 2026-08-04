Ägypten testes neues Visa-on-Arrival-System

In der ersten Pilotphase, die am 1. August startete, gilt die neue Regelunge vorerst nur am Flughafen Kairo, Terminal 1 bis 3 sowie Seasonal Terminal. Reisende, die ein Visa on Arrival benötigen, müssen vor der Einreise einen QR-Code erwerben. Dies ist möglich über die offizielle Website, die Self-Service-Automaten in den Ankunftshallen sowie eine offizielle Smartphone-App.

Der QR-Code wird per E-Mail, auf das Mobiltelefon oder als Ausdruck bereitgestellt und muss bei der Passkontrolle vorgelegt werden. Während der Pilot-Phase können bereits erworbene (sowohl von Kund:innen als auch von Reiseveranstaltern) Marken noch weiter verwendet werden. Falls der QR-Code nicht online oder über die Automaten beschafft werden kann, kann er an Bankschaltern im Flughafen gegen Barzahlung erworben werden.

Die Gebühren betragen 30 USD plus 6 USD Servicegebühr (insg. 36 USD). Der QR-Code ist 7 Tage ab Ausstellung gültig. Wird er innerhalb dieser Frist nicht genutzt, verfällt er. Eine Rückerstattung ist ausgeschlossen.

Erwerb für Reiseveranstalter

Reiseveranstalter können QR-Codes gesammelt erwerben. Hierfür benötigen sie eine spezielle Zahlungskarte der National Bank of Egypt oder der Banque Misr. Interessierte Tourismusunternehmen müssen sich direkt bei der Bank bewerben, um die Karte zu erhalten, mit der sie QR-Codes erwerben können, um den Bedarf ihrer Reisegruppen zu decken. Während der Pilotphase stehen in den Ankunftshallen Mitarbeitende der Firma CYshield für technischen Support sowie Koordinator:innen des Ministeriums für Zivilluftfahrt zur Verfügung.

Nach der Pilotphase, deren Dauer noch nicht bekannt ist, werde das System schrittweise voraussichtlich auf alle Flughäfen und Luftgrenzübergänge in Ägypten ausgeweitet und vereinheitlicht. (red)