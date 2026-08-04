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LOT Polish Airlines nimmt Flüge nach Hanoi auf


Mit LOT nach Hanoi
Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines baut das Streckennetz nach Asien weiter aus und fliegt ab dem 31. März 2027 neu nonstop nach Hanoi.

Die vietnamesische Hauptstadt wird nach Bangkok, Delhi. Seoul und Tokio das fünfte Reiseziel in Fernost, das die polnische Fluglinie mit ihrem weltweiten Drehkreuz, dem Chopin Flughafen in Warschau, verbindet. LOT Polish Airlines bedient die neue Route dreimal pro Woche mit modernen Boeing 787 Dreamlinern. Die Flugzeit beträgt 10:25 Stunden.

Flugtage und -zeiten

Warschau-Hanoi: LO 61 jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 15:05 Uhr, Ankunft in Hanoi am nächsten Tag um 6:35 Uhr Ortszeit
Hanoi-Warschau: LO 62 jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag, Abflug um 8:25 Uhr, Ankunft in Warschau um 14:40 Uhr Ortszeit

Von der neuen Verbindung nach Hanoi profitieren auch Reisende ab Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgrund der attraktiven Flugzeiten auf den Hin- und Rückflügen sowie dank der kurzen Wege am Chopin-Flughafen Warschau:

Ab Wien: Abflug um 9:15 Uhr, Ankunft in Hanoi um 6:35 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen (16:20 Stunden Gesamtreisezeit)
Ab München: Abflug um 10:00 Uhr, Ankunft in Hanoi um 6:35 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen (15:35 Stunden)
Ab Zürich: Abflug um 10:30 Uhr, Ankunft in Hanoi um 6:35 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen (15:05 Stunden)

Auf den Hanoi-Flügen haben die Gäste die Wahl zwischen den Serviceklassen LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class. LOT Polish Airlines ist außerdem vollintegrierter Miles-&-More-Partner, so dass Fluggäste auch auf dieser neuen Strecke Meilen sammeln und einlösen können.

Neues faszinierendes Reiseziel

„Vietnam ist eines der Länder Asiens, das sich besonders dynamisch entwickelt“, sagt Robert Ludera, COO bei LOT Polish Airlines. „Als Reiseziel überzeugt das Land mit seinen außergewöhnlichen kulturellen Stätten und Naturschätzen, mit einem hohen Maß an Authentizität, exzellenter Küche und großer landschaftlicher Vielfalt, die von der quirligen Millionenmetropole Hanoi bis zur weltberühmten Halong-Bucht reicht.“  (red)

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Foto: Christiane Reitshammer privat

Autor/in:

Freie Journalistin

Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.



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