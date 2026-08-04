Aus Boutiquehotel Stadthalle wird Cocoon Wien Westbahnhof

Ab sofort firmiert das von der ehemaligen ÖHV-Chefin Michaela Reitterer 2002 gegründete nachhaltige Hotel im 15. Wiener Gemeindebezirk unter dem Namen „Cocoon Wien Westbahnhof“. Die Hotel Gruppe plant ein Ausrollen ihrer smart-digitalen Prozesse und kündigt für das Jahr 2027 auch ein umfassendes Investitions- und Renovierungsprojekt an. Bis zum Start der Renovierung im Jahr 2027 laufe der Hotelbetrieb für Gäste vollumfänglich weiter, wie es in einer Mitteilung heißt. Neben fünf Standorten in München ist Cocoon auch in Salzburg vertreten. Mit dem neuen Hotel in Wien setze die Gruppe ihren Wachstumskurs fort.

Digitale Transformation

Seit der Übernahme hätten Cocoon Hotels die gesamte Hotel-Infrastruktur digitalisiert und modernisiert, heißt es. Die lückenlose Anbindung an die modernen Systeme der Cocoon-Gruppe soll für reibungslose Abläufe im Hotelbetrieb sorgen. Dank digitalem Meldeschein, informativen Pre-Stay-Mails und schnellem Self-Check-in im Hotel bleibe ab der ersten Minute mehr Zeit für eine entspannte Auszeit.

Der Schillerfalter

Jedes Cocoon Hotel wird eng mit seinem Standort verwoben. Architektur, Interior Design und konzeptionelle Ausrichtung sollen die Besonderheiten der Umgebung aufgreifen und in eine eigene gestalterische Sprache übersetzen. Symbolisch steht dafür der jeweilige Schmetterlingspate eines Hauses. So gleiche kein Cocoon dem anderen. Für das Cocoon Wien Westbahnhof wurde der Schillerfalter auserkoren. Seine schillernden, eleganten Farbnuancen werden maßgebend für das künftige Design und die Neugestaltung der Zimmer sein, bei der Recycling und Upcycling im Fokus stehen.

„Das Boutiquehotel Stadthalle ist als weltweit erstes SDG-Stadthotel (Sustainable Development Goals - 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationeneine, Anm.) absolute Ikone der nachhaltigen Hotellerie und passt damit wunderbar zur nachhaltigen Philosophie von Cocoon Hotels“, so Johannes Eckelmann, Gründer von Cocoon Hotels. „Es ist uns sehr daran gelegen, die ökologische DNA des Hauses zu erhalten, während Gestaltung und Atmosphäre weiterentwickelt werden. Wie bei allen unseren Hotels fließen die Besonderheiten der Stadt sowie ein Schmetterlingspate in das Design ein“, fügt er hinzu.

Cocoon Wien Westbahnhof

Das weltweit erste SDG-Stadthotel zeige eindrucksvoll, wie moderne Stadthotellerie mit der umliegenden Natur harmoniere. Herzstück des grünen Konzepts seien die 80 Zimmer des Hauses: 42 davon versprühen im historischen Jahrhundertwendehaus einen Hauch Wiener Charme, während 38 moderne Zimmer – inklusive drei exklusiver Dachterrassen-Suiten – im innovativen Passivhaus-Anbau untergebracht sind. Für ein Oasen-Gefühl mitten in der Großstadt sorgen eine begrünte Fassade, ruhige Innenhöfe und ein Lavendeldach, auf dem eigener Honig produziert wird. (red)