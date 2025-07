tip exclusive: Schifffahrtsträume 2025

Der Kreuzfahrt-Branche geht es gut. Und das, so die wesentlichen Aussagen des aktuellen Jahresberichts der CLIA Cruise Lines International Association, dürfte sich so schnell auch nicht ändern. In den deutschsprachigen Märkten wird die gute Nachfrage besonders bei Familien auf die stark gestiegenen Hotel-Preise rund ums Mittelmeer zurückgeführt. Diese Tatsache in Kombination mit attraktiven Angeboten der Reedereien ist aber sicher nur einer von mehreren Gründen. Weltweit hat die CLIA 2024 34,7 Mio. Kreuzfahrt-Passagiere gezählt, für 2025 wird ein Anstieg auf 37,7 Mio. sowie eine Wirtschaftsleistung von weltweit 168 Mrd. USD prognostiziert. Global bringt die Branche 1,6 Mio. Arbeitsplätze hervor. Künftiges Wachstum wird einerseits durch treue Gäste generiert: 82% haben nach ihrer Reise vor, demnächst wieder an Bord zu gehen. 68% der internationalen Reisenden planen, so die CLIA, erstmals eine Kreuzfahrt zu buchen. In den vergangenen zwei Jahren haben 31% aller Passagiere das erste Mal eine Kreuzfahrt unternommen. Zu den am meisten begeisterten Schiffs-Gästen zählen die Gen-X und Millennials. Das am stärksten wachsende Segment waren 2024 Expeditionskreuzfahrten mit einem Passagierplus von 22%.

Zahlreiche Herausforderungen

Doch gerade angesichts der stetig steigenden Passagierzahlen gilt es, eine Reihe von Herausforderungen konsequent zu lösen. Allen voran der Umstieg auf emissionsfreien Antrieb. Konzepte gibt es reichlich, von LNG über Methan bis hin zu Landstrom. Der Knackpunkt bleibt vorerst aber nicht mangelnder Wille der Reedereien zur Umrüstung, sondern die geringe Verfügbarkeit alternativer Treibstoffe bzw. von Landstromanlagen. Hurtigruten etwa habe in der Lade ein fix-fertiges Konzept für ein „Sea-Zero“-Schiff, das komplett elektrisch fahren soll, müsse aber mit dem Bau warten, bis Norwegen entlang der Postschiffrute ausreichend Landstrom- Anlagen errichtet hat, erklärte Hurtigruten- COO Gerry Larsson-Fedde anlässlich des „6th Decarbonizing Shipping Forum“ in Hamburg. Und fügte sinngemäß hinzu: Wenn die Kreuzfahrtbranche gleich viel in emissionsfreie Antriebslösungen investiert hätte wie in neue Unterhaltungs-Programme an Bord, wäre die gesamte Industrie schon deutlich weiter. Bleibt zu hoffen, dass der Spagat bald branchenweit gelingt.

Überlastung von Destinationen

Auch ein anderer Aspekt erfordert branchenweite Koordination: der Overtourism. Immer mehr Destinationen wehren sich dagegen, von Kreuzfahrt-Tagesgästen überschwemmt zu werden. Nach Nizza hat jetzt auch Cannes neue Regelungen eingeführt, die vorsehen, dass pro Tag maximal ein Schiff mit mehr als 3.000 Passagieren anlegen – in diesem Fall auf Reede liegen – darf. So soll die Zahl der großen Kreuzfahrtschiffe um bis zu 50% reduziert werden. Griechenland hingegen hat eine Gebühr für Kreuzfahrt-Passagiere auf den Inseln eingeführt, gestaffelt nach Saison. Die Einnahmen sollen zweckgebunden in die Verbesserung der touristischen Infrastruktur fließen. Alles vernünftige Ansätze, die beiden Seiten, den Einheimischen und den Gästen, zugutekommen sollten. Hilfreich wäre dennoch, wenn sich die Reedereien mit ihren Routen-Plänen etwas mehr abstimmen würden. Die Theorie dazu ist ja schon ausformuliert, allein in der Umsetzung scheint es immer noch zu hapern.