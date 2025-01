Start der Ferien-Messe Wien 2025

Österreichs größte Messe für Urlaub, Reisen und Freizeit ist heute gestartet und bietet BesucherInnen wieder exklusive Angebote, Tipps für jedes Budget sowie innovative und inspirierende Ideen für das nächste Abenteuer. Egal, ob der nächste Urlaub in weite Ferne führen, oder doch lieber in Österreich stattfinden soll - Reisehungrige sollten in jedem Fall die Gelegenheit nutzen, sich mit den ExpertInnen in den Hallen C und D auszutauschen. Zeitgleich finden in den anderen beiden Hallen die Mobilitätstage "Vienna Drive"- mit über 250 Fahrzeugen und ebenso professioneller Beratung und Angeboten statt.

Ferien-Messe Wien 2025

Der neue Veranstalter der Messe Austrian Exhibition Experts GmbH (AEE) rechne mit ca. 40.000 BesucherInnen für die Ferien-Messe, für die Vienna Drive werden keine Zahlen genannt, da es keine Vergleichswerte gebe. In Kombination mit der Auto Show hatte die Ferien - laut Angaben der Organisatoren - zu ihren besten Zeiten 150.000 BesucherInnen.

Auch das Team des Profi Reisen Verlags wird in den Hallen unterwegs sein, weshalb auch der Newsletter heute früher als gewohnt erscheint. Wir freuen uns auf anregende Gespräche mit BranchenkollegInnen und PartnerInnen und eine erfolgreiche Ferien-Messe Wien 2025.

Weitere Infos zur Messe unter: www.ferien-messe.at (red)