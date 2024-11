tip exclusive: Neuer USA-Folder für 2025

Projektleiterin Susanna Hagen hat gemeinsam mit Karl Teuschl, Nordamerika-Experte und Reisebuchautor, für die Ausgabe 2025 Neuigkeiten, Trends und Informatives aus den verschiedenen Destinationen zusammengefasst. Die USA kann in Sachen „Culinray & Art“ aus dem Vollen schöpfen, das Angebot an großartigen Museen, Galerien und Ateliers, Streetart und Kunsthandwerk sowie Restaurants, Märkten und Foodtrucks in den verschiedenen Staaten ist immens. Verschiedene Reports, ein Städtetipp, das bewährte Bundesstaaten-ABC und weitere Artikel geben darüber Auskunft.

tip exluxive USA wird dem tip (Ausgabe 11/24) beigelegt. Weitere Exemplare (3 Stück) können per E-Mail an news@profireisen.at kostenlos bestellt werden – solange der Vorrat reicht. Auch ein Download ist hier möglich (siehe unten). (red)