tip exclusive: Schifffahrtsträume 2024

Kreuzfahrten boomen. 2023 wurde mit weltweit 31,7 Mio. Passagieren ein Allzeit-Rekord eingefahren. Gute Nachfrage bestätigt der Kreuzfahrtausschuss des ÖRV ebenso wie die Zahlen in den Auftragsbüchern der Werften. Mehr als 50 neue Schiffe sollen bis 2028 auf den Markt kommen. Was auch zeigt, dass sich – negative - Prognosen nicht immer erfüllen müssen. Nach dem, wenn auch kurzen, aber doch totalen Einbruch in der Pandemie ging die Branche davon aus, dass die Erholung Jahre dauern würde. Ähnlich waren ja auch die Annahmen für die post-covidale Entwicklung bei Airlines und in der gesamten Touristik. Doch siehe da, kaum waren alle Einschränkungen aufgehoben, setzte ein Run auf Reisen ein. In Österreich zeichnet sich für heuer bei Hochseekreuzfahrten ein hohes zweistelliges Plus ab. Mit ein Grund für die gute Buchungslage dürften Familien sein, die auf die starken Preissteigerungen in den traditionellen Urlaubsländern rund ums Mittelmeer reagieren und von attraktiven Kreuzfahrt-Packages profitieren. Viel All Inclusive, viel Programm für die Kinder, viel Entspannung für die Eltern und reichlich Abwechslung für die ganze Familie.

Nordamerika boomt weiterhin am Cruise-Sektor

Am traditionellen Cruise-Markt Nordamerika „rennen seit Corona die Passagiere die Schiffe ein“, beschreibt Kreuzfahrt-Spezialist Wolfgang Tropf (s. auch Seite 4) die Entwicklung jenseits des Atlantiks. Alle großen Schiffe, ob künftige Neubauten oder bestehende, die aus anderen Fahrtgebieten abgezogen werden, werden rund um Nordamerika oder in der Karibik eingesetzt. Zunehmend nicht nur ab / bis Florida, sondern auch stark ab Sekundärhäfen wie Galvestone, Baltimore, Norfolk und New Orleans. Die Nachfrage ist da, die Preise steigen, die Kurzreise gewinnt an Attraktivität. Von den oben genannten 50 neuen Schiffe sind rund 20 riesig, mit mehr als 5.000 Passagieren. Das wiederum ist ein Produkt, das in Europa nicht an erster Stelle steht.

EuropäerInnen bevorzugen kompaktere Schiffe

Europäische Reisende setzen eher auf kompaktere Schiffe, die auch kleinere Häfen anlaufen können. Hinzu kommt, dass an immer mehr touristischen Hotspots wie Barcelona, Venedig oder Dubrovnik sich die lokale Bevölkerung gegen das Überranntwerden von tausenden Kreuzfahrtpassagieren auflehnt. Außer bei TUI Cruises stehen für den europäischen Markt kaum neue Schiffe in den Auftragsbüchern. Aktuell geht alles, was neu ist, direkt auf den US-amerikanischen Markt, der eben deutlich stärker wächst als der europäische.