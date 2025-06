Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 26/27

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Pride-Event in Venezuela:

AktivistInnen in der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben für morgigen Samstag, den 28. Juni 2025, einen Pride-Marsch angekündigt. Dieser soll vom Parque del Este zur Plaza Venezuela Rental Zone führen. In Venezuela gibt es keine legal anerkannte Form von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften und Diskriminierung im Alltag kommt häufig vor – aufgrund dessen ist mit starken Gegenprotesten zu rechnen. Reisende sind angehalten, Menschenansammlungen zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten.

Anti-Regierungsproteste in Serbien:

StudentInnen in Serbien haben für Samstag landesweit zu Demonstrationen gegen die Regierung aufgerufen. In der jüngeren Vergangenheit kam es immer wieder zu derlei Protesten, auch dieses Mal erwarten die Behörden eine große Zahl an TeilnehmerInnen, insbesondere in den großen Städten. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

Unabhängigkeitstag in der Demokratischen Republik Kongo:

Die BürgerInnen in der Demokratischen Republik Kongo begehen am Montag, den 30. Juni 2025, den Unabhängigkeitstag. 1960 endete die belgische Kolonialherrschaft im flächenmäßig zweitgrößten Staat Afrikas. Aufgrund möglicher Demonstrationen anlässlich des Termins verschärfen die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen – besonders in den Städten ist mit Einschränkungen im lokalen Verkehr zu rechnen.

Unabhängigkeitstag in Burundi:

Am Dienstag, den 1. Juli 2025, feiern auch die Menschen in Burundi den Tag der Unabhängigkeit, die das Land 1962 von Belgien erlangte. Im Hinblick auf die Feierlichkeiten sind Proteste und Ausschreitungen möglich, die Behörden erhöhen entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen. Örtliche Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen.

Unabhängigkeitstag in Ghana:

Außerdem wird in Ghana am Dienstag der Tag der Republik begangen. Er erinnert an die Gründung Ghanas als souveräne Republik im Jahr 1960. An diesem Tag finden verschiedene Veranstaltungen und Feierlichkeiten im ganzen Land statt – auch Proteste sind möglich, weshalb die Behörden die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Streik der Flugsicherung in Frankreich:

In Frankreich kommt es kommenden Donnerstag, den 3. Juli 2025, sowie am darauffolgenden Freitag, den 4. Juli 2025, zu einem landesweiten Streik der Flugsicherung. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Reisende sind angehalten, sich rechtzeitig über die Situation vor Ort zu informieren.

