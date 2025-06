Moby Lines nimmt weitere Korsika-Routen auf

Genua - Bastia

Vom 6. Juni bis zum 29. September nimmt Moby Lines wieder die klassische Verbindung zwischen Genua und Bastia auf – die schnellste und gefragteste Linie zwischen Norditalien und Korsika, wie das Fährunternehmen mitteilt. Zum Einsatz kommen die Schiffe Moby Aki und Moby Wonder, die eine Überfahrt in etwas mehr als fünf Stunden ermöglichen. Die Abfahrt erfolgt täglich um 9:00 Uhr ab Genua, mit Ankunft in Bastia um 14:15 Uhr. Die Rückfahrt ab Bastia startet um 15:00 Uhr, die Ankunft in Genua ist für 20:15 Uhr geplant.

Die besonders schnelle Überfahrt ergänzt die seit kurzem laufende Verbindung Livorno–Bastia, die bis zum 19. Oktober 2025 in Betrieb ist. Angeboten werden laut Moby Lines wie gewohnt kostenloses WLAN, die Möglichkeit, auch auf hoher See die Lieblingssendungen von Sky zu schauen, ein gastronomisches Angebot mit großer Auswahl – vom À-la-carte-Restaurant über das Self-Service-Buffet und die Pizzeria bis hin zum Aperitif an Deck. Zudem ist es natürlich möglich, sich in eine Kabine zurückzuziehen.

Genua - Ajaccio

Nach dem Erfolg der Premieren-Saison, mit der Moby sein 50-jähriges Bestehen auf Korsika gefeiert habe, kehre auch die Verbindung von Genua nach Ajaccio zurück, wie es heißt. Sie fährt ab sofort bis zum 30. September an jedem zweiten Tag mit den Schiffen Moby Tommy und Moby Ale, die die Überfahrt jeweils nachts sowohl hin- als auch zurück durchführen. Die Verbindung Genua–Ajaccio ist speziell auf Passagiere aus Norditalien und dem kontinentalen Europa zugeschnitten, die bequem nachts in der Kabine reisen möchten und es bevorzugen, die Insel nicht mit dem Auto zu überqueren, sondern direkt in der Nähe ihrer Lieblingsstrände anzukommen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ab Ajaccio nach Sardinien zu reisen und in Porto Torres anzulegen. Weitere Informationen über die Moby Lines sowie deren Fährverbindungen finden hier (red)