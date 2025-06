Hapag-Lloyd Cruises: Expedition zum Kennenlernen

Wer Expeditionserfahrung sammeln möchte, ohne gleich in die entlegensten Regionen der Welt zu reisen, soll auf den Kurzreisen im kommenden Oktober von und bis Hamburg eine ideale Gelegenheit vorfinden, wie das Kreuzfahrtunternehmen mitteilt. In wenigen Tagen lasse sich das Expeditionskonzept von Hapag-Lloyd Cruises mit Wissensvermittlung, intensiven Naturerlebnissen und, soweit behördlich möglich, geführten Zodiacfahrten hautnah erleben.

Ob im Wattenmeer und auf den friesischen Inseln, entlang der Küsten Westeuropas oder im Herzen Londons, jede Reise bietee fundierte Einblicke in Kultur, Geschichte und Natur. Ideal für alle, die ihren Entdeckergeist wecken und ihren Wissensdurst stillen möchten. „Unsere Kurzreisen vor der Haustür bieten die besondere Möglichkeit, Expeditionen im kleinen Kreis auf einem exklusiven Schiff mit einer herzlichen, aufmerksamen Crew hautnah kennenzulernen und die zahlreichen kulinarischen Höhepunkte zu erleben", erklärt Isolde Susset, Managing Director Hapag-Lloyd Cruises. "Jeder Gast, der zum ersten Mal vor Helgoland ins Expeditionsschlauchboot steigt, bekommt eine erste Ahnung davon, wie es sein kann, wenn in der Arktis das Eis unter dem Zodiac knackt. Das ist echtes Abenteuer.“

Friesische Inseln

Das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer ist mit über 10.000 Tier- und Pflanzenarten einzigartig in seiner Artenvielfalt. Die viertägige Reise mit der Hanseatic nature führt zunächst nach Texel, die größte der niederländischen Watteninseln. Dünenlandschaften und Naturschutzgebiete wie De Slufter bieten einen Rückzugsraum für unzählige Vogelarten und Wildtiere. Eine reiche Vogelwelt bietet auch Helgoland, der nächste Stopp der Route. Mit bis zu 430 nachgewiesenen Vogelarten zählt das Gebiet zu den artenreichsten in Mitteleuropa. Ausgewählte ExpertInnen an Bord verfügen über fundiertes Wissen zur Artenvielfalt der Region, die sich von den vielen Plätzen an Deck besonders gut beobachten lässt. Ein markanter Naturpunkt ist die "Lange Anna", eine 47m hohe Felsnadel vor Helgoland, die zugleich ein wichtiger Brutplatz ist. Bei günstigen Wetterverhältnissen ist eine Zodiacfahrt Teil des Programms. Reiseinfo: Von Hamburg über Texel und Helgoland bis nach Hamburg, 2. bis 6. Oktober 2025 (4 Tage). Seereise buchbar im GOLD-Tarif ab 2.190 EUR p. P. bei Doppelbelegung.

Fünf Länder in Westeuropa

Die zweite und mit neun Tagen längste Route lässt die Gäste an Bord der HANSEATIC nature die Vielfalt Europas entdecken, ganz ohne Flugzeug. Erster Stopp ist die britische Isle of Wight mit den markanten Kreidefelsen, den sogenannten Needles. An Land begleitet eine Historikerin die Gäste durch die viktorianische Vergangenheit der Insel. Weitere Stationen sind Guernsey sowie die Normandie mit der Küste von Caen und Mont Saint-Michel. Nach der Passage der Schleuse von Ouistreham nimmt das Schiff Kurs auf den Ärmelkanal mit dem Ziel Antwerpen. Ein Besuch im Plantin-Moretus-Museum, dem einzigen Museum weltweit, das zum UNESCO-Weltdokumentenerbe zählt, gewährt Einblick in die Welt des frühen Buchdrucks und der Renaissance-Kunst. Als nächstes wartet mit Rotterdam der größte Hafen Europas. Auf dem Rückweg nach Hamburg setzt das Schiff noch einmal Kurs auf Helgoland. Reiseinfo: Von Hamburg über die Isle of Wight, Guernsey, Caen, Antwerpen, Rotterdam und Helgoland bis nach Hamburg, 6.10. bis 15.10.2025 (9 Tage). Seereise buchbar im GOLD-Tarif ab 5.890 EUR.

Amsterdam und London

Nach einem Zwischenstopp in Amsterdam erreicht die Hanseatic nature London auf dem Wasserweg, ein seltenes Privileg. Die Fahrt über die Themse bis zur Tower Bridge ist ein Erlebnis: Das kleine Expeditionsschiff fährt unter der geöffneten Brücke hindurch und legt direkt dahinter im Herzen Londons an. Nur wenigen, kleineren Schiffen ist dieser besondere Liegeplatz mit Genehmigung der britischen Behörden erlaubt (vorbehaltlich Änderungen). Durch die Übernachtung in der britischen Hauptstadt bleibt ausreichend Zeit für Erkundung. Nach sechs Tagen endet die Reise zurück in Hamburg. Reiseinfo: Von Hamburg über Amsterdam und London bis nach Hamburg, 15. bis 21.10.2025 (6 Tage). Seereise buchbar im SILBER-Tarif ab 2.990 EUR. (red)