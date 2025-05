Rhomberg Reisen-Infotouren nach Griechenland

Next Slide

Um ReisebüropartnerInnen optimal auf die Sommersaison vorzubereiten, bietet Rhomberg Reisen aktuell mehrere Infotouren in ausgewählte Destinationen an. Ziel ist es, authentische Eindrücke zu vermitteln und den persönlichen Erfahrungsschatz für die Kundenberatung zu erweitern. Im Mai fanden bereits zwei Reisen statt: eine mehrtägige Studienreise nach Korfu sowie Tagesausflüge nach Kefalonia ab Graz.

Studienreise auf K orfu

Vom 13. bis 16. Mai 2025 lud Rhomberg Reisen neun Reiseprofis aus Westösterreich, Süddeutschland, Liechtenstein, und der Ostschweiz zur exklusiven Studienreise nach Korfu ein. Begleitet von Rhomberg-Agenturbetreuerin Josephine Greber stand ein intensives Programm mit Hotelbesichtigungen und Ausflügen auf dem Plan.

Übernachtet wurde im eleganten Domes of Corfu sowie im komfortablen Dreams of Corfu Resort & Spa. Zu den Höhepunkten zählten eine Küsten-Bootsfahrt und ein stimmungsvoller Abend in der Altstadt von Korfu mit landestypischem Dinner. Die Tour vermittelte einen kompakten Überblick über das vielfältige Rhomberg-Angebot auf der "grünen Insel" – ideal zur Vorbereitung auf Beratungsgespräche im Reisebüro.

Der Vollcharter ab St. Gallen-Altenrhein bringt Rhomberg-Gäste von 16. Mai bis 1. August sowie vom 5. September bis 3. Oktober 2025 immer freitags direkt nach Korfu.

Tagesausflug nach Kefalonia

An zwei Terminen im Mai 2025 bot Rhomberg Reisen insgesamt 20 Agents die Möglichkeit, Kefalonia im Rahmen eines begleiteten Tagesausflugs ab Graz kennenzulernen. Die Touren boten dabei nicht nur persönliche Eindrücke, sondern auch eine Plattform für Austausch und gezielte Produktinformation.

Der Charterflug mit optimalen Zeiten ermöglichte einen rund siebenstündigen Aufenthalt vor Ort. Im Fokus standen dabei Besichtigungen beliebter Unterkünfte in der Region Lassi – darunter das stilvolle Hotel White Rocks sowie das familiäre Aparthotel Makros Yialos. Eine Weindegustation rundete den informativen Tag kulinarisch ab. Begleitet wurde die Gruppe von Wolfgang Auer, externem Agenturbetreuer bei Rhomberg Reisen. (red)