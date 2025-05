Wie die heimische Airline mitteilte, erweitert sie ihr Serviceangebot in der Business Class um eine besondere Facette: Mehr als 100 FlugbegleiterInnen und PurserInnen (KabinenchefInnen) sind ab sofort als zertifizierte "Austrian Wine Experts" im Einsatz. In einem mehrtägigen Ausbildungslehrgang erhielten sie tiefgehendes Wissen über österreichische Weine. Damit können die Austrian Wine Experts Gästen in der Business Class nun nicht nur Weine empfehlen, sondern auch deren Herkunft, Struktur und perfekte Kombinationen mit Speisen erklären.

Weinexpertise an Bord

Derzeit zählt Austrian Airlines mehr als 100 zertifizierte Austrian Wine Experts unter ihren rund 2.500 FlugbegleiterInnen. Bis 2026 soll diese Zahl auf etwa 250 anwachsen. Aktuell sind die Austrian Wine Experts auf ausgewählten Kurz- und Langstreckenflügen der Business Class im Einsatz. Ab 2026 soll auf jedem Langstreckenflug mindestens ein Austrian Wine Expert an Bord sein.

Erkennbar sind die Austrian Wine Experts an einem speziellen Pin, der die Banderole einer österreichischen Weinflasche darstellt und an der typisch roten Uniform getragen wird. Zusätzlich erhalten alle AbsolventInnen des Zertifikatlehrgangs ein Schild, das sie als Austrian Wine Experts ausweist.

Austrian Airlines CEO Annette Mann sagt dazu: „Mit dieser neuen Facette unserer unverwechselbaren Servicequalität wecken wir bei internationalen Gästen an Bord die Lust, die kulinarischen Schätze Österreichs zu entdecken. Gleichzeitig bringen die Austrian Wine Experts für alle ÖsterreicherInnen ein Stück Heimat und gelebte Tradition in die Welt hinaus.“ (red)