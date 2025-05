A-Rosa: Azubis veranstaltet exklusive Inforeise

Mit einer speziellen Inforeise an Bord der A-Rosa Sena erhalten Auszubildende die Möglichkeit, das Flusskreuzfahrtprodukt von A-Rosa hautnah zu erleben. Organisiert von den Azubis des zweiten Lehrjahres, führt die Reise vom 6. bis 11. November 2025 zu den niederländischen Städten Amsterdam, Rotterdam und Utrecht. Neben Ausflügen, Schulungen und einer Schiffsbesichtigung stehen Networking und praxisnahes Lernen im Vordergrund.

Webinar absolvieren - Teilnahme sichern

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Webinar am 3. Juni 2025 um 10:00 Uhr. Dort präsentieren die A-Rosa Azubis das Produkt und geben einen umfassenden Einblick in Leistungen, Tarife und Fahrtgebiete. Im Anschluss erfolgt ein kurzes Quiz – alle TeilnehmerInnen mit vollständig korrekten Antworten landen im Lostopf. Insgesamt stehen 12 Plätze zur Verfügung. Teilnahmeberechtigt sind Auszubildende ab 18 Jahren.

Details zur Inforeise:

Die Kosten belaufen sich auf 99 EUR p.P. und beinhalten alle Leistungen des Premium alles inklusive-Tarifs sowie die Unterbringung in einer 28m² großen Kabine der Kategorie G in Dreierbelegung. An- und Abreise nach Köln erfolgen in Eigenregie.

Weitere Infos und der Link zum Webinar HIER (red)