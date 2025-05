Costa investiert in Flotte und neue Routen

Costa Kreuzfahrten setzt seine Neuausrichtung fort und investiert gezielt in Flottenmodernisierung, neue Routenkonzepte und das Gästeerlebnis an Bord. Ziel ist es, das Produktangebot zu stärken und Kreuzfahrten noch attraktiver zu gestalten.

Seit dem Start eines umfangreichen Investitionsprogramms im Jahr 2021 wurden laut Costa über 200 Miio. EUR in die Erneuerung der Flotte gesteckt. Die Maßnahmen reichen von technischen Updates über modernisierte Kabinen bis hin zu neuen Gastronomiekonzepten.

Modernisierte Costa Serena zurück in Europa

Ein zentrales Projekt ist die umfassende Renovierung der Costa Serena. Nach dem Werftaufenthalt im November 2025 wird das Schiff unter anderem mit einem neuen Food Court, Restaurants wie Archipelago, Pummid’oro und Sushino@Costa sowie neugestalteten Hauptrestaurants und Poolbereichen ausgestattet. Auch die Suiten werden vollständig renoviert.

Ab Oktober 2026 verlässt die Costa Serena den asiatischen Markt und begibt sich auf eine Weltreise von Tokyo nach Buenos Aires. Im Winter 2027 folgt der Einsatz in Südamerika, ehe das Schiff ab Frühjahr 2027 im Mittelmeer fährt.

„Wir möchten unseren Gästen unvergleichliche Erlebnisse bieten und setzen dabei auf Innovation, Nachhaltigkeit und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis“, erklärt Mario Zanetti, Präsident von Costa Kreuzfahrten. „Wir investieren in unsere Flotte, um das Erlebnis an Bord zu verbessern, und führen neue Routen ein – wie jene der Costa Serena ab 2026. Der strategische Weg, den wir eingeschlagen haben, stärkt unser Angebot in den Kernmärkten mit einem Portfolio an einzigartigen Reisen.“

Costa Fortuna verlässt Flotte

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung wird die Costa Fortuna - das älteste Schiff der Flotte im September 2026 abgegeben. Bis dahin finden alle geplanten Reisen statt, darunter beliebte Routen nach Griechenland, in die Türkei und zu den Kanaren.

Mit innovativen Konzepten wie den „Sea & Land Destinations“ – einem exklusiven Angebot, das Erlebnisse an Land und auf See kombiniert – unterstreicht Costa seinen Anspruch auf hochwertige, erlebnisorientierte Kreuzfahrten.

Weitere Informationen unter: www.costakreuzfahrten.at (red)