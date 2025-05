Explora Journeys präsentiert Sommerreisen 2027

Die Luxusmarke der MSC Group kündigt ihre Reiserouten für den Sommer 2027 an und erweitert dabei nicht nur das Streckennetz, sondern auch die Flotte. Unter dem Motto „An Ocean of New“ stehen erstmals Alaska-Reisen auf dem Programm – ebenso wie neue Mittelmeerhäfen und der Einsatz der beiden neuen Schiffe Explora III und IV. Mit über 60 neuen Routen will Explora Journeys die Erlebnisvielfalt auf See weiter ausbauen – mit Fokus auf individuelle Entdeckungen, regionaler Tiefe und zeitgemäßen Luxus.

Fahrgebiete & Neubau

Die Saison erstreckt sich von März bis November 2027 und führt durch vielfältige Regionen: das westliche und östliche Mittelmeer, Westeuropa, Nordeuropa, Island, Grönland sowie die Ostküste Nordamerikas – ergänzt um das neue Reiseziel Alaska.

Ein besonderes Highlight ist die Einführung der Explora IV. Das LNG-betriebene Schiff bringt neu gestaltete Außenbereiche, großzügige Residenzen und eines der höchsten Raum-Gast-Verhältnisse im Luxussegment. Im Fokus stehen komfortorientiertes Reisen, längere Aufenthalte und ein entschleunigtes Tempo.

Erstmals Alaska im Fahrplan

Mit dem Einsatz der Explora III erschließt Explora Journeys ab Mai 2027 erstmals Alaska. Die Routen führen ab/bis Vancouver zu Gletschern, Fjorden und abgelegenen Küstenorten mit kulturellem Tiefgang. Naturbeobachtungen, lokale Kulinarik und authentische Erlebnisse wie Kajaktouren oder Besuche indigener Stätten prägen die Reisen. Zu den Höhepunkten zählen eine 11-Nächte-Tour ab 10. Mai sowie eine 14-Nächte-Reise ab 2. Juli 2027, jeweils ab Vancouver.

Weitere Routen 2027

Parallel dazu bedienen Explora I und II das Mittelmeer. Während die Explora I das westliche Mittelmeer befährt – mit Zielen wie Amalfi, Algier und Olbia – konzentriert sich die Explora II auf die Adria und das östliche Mittelmeer mit Destinationen wie Trogir und Koper. Die Explora IV übernimmt unterdessen Reisen entlang der Atlantikküste Europas, nach Island, Grönland und Neuengland.

Weitere Informationen unter: www.explorajourneys.com (red)