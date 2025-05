SunExpress: Zusätzliche Antalya-Flüge - auch ab Wien

SunExpress, das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, reagiert auf die hohe Nachfrage und baut seinen Sommerflugplan aus. Ab Juli 2025 werden zusätzliche Flüge nach Antalya von mehreren Abflughäfen in Deutschland und Österreich angeboten. Für österreichische Reisende stehen im Zuge dessen weitere Verbindungen ab Wien zur Verfügung.

Flüge ab Wien & weiteren DACH-Flughäfen

Für Reisende aus Wien bietet SunExpress nun an Donnerstagen und Samstagen zusätzliche Direktflüge nach Antalya. Damit haben UrlauberInnen aus der österreichischen Hauptstadt täglich die Wahl zwischen bis zu vier Verbindungen nach Antalya, an den genannten Tagen sogar fünf.

Neben Wien werden auch Flüge von anderen Flughäfen in der DACH-Region aufgestockt, darunter Frankfurt, Stuttgart, Hamburg und Dortmund. In Deutschland profitieren Urlauber von zusätzlichen Verbindungen aus Städten wie Berlin, Erfurt, Paderborn und Saarbrücken. Diese Erweiterung gilt während der Sommermonate bis in den Oktober hinein.

Steigende Nachfrage nach Antalya

Die Region rund um Antalya bleibt eine der beliebtesten Urlaubsziele für Reisende, was die gestiegene Nachfrage nach Flügen in die Türkei erklärt. Durch die zusätzlichen Verbindungen stellt SunExpress sicher, dass die steigende Nachfrage während der Sommerreisezeit und darüber hinaus abgedeckt wird. Die neuen Flüge sind ab sofort buchbar. (red)