Cubana de Aviación kündigt Frankfurt-Kuba-Verbindung an

Die neue Verbindung wird jeweils mittwochs von Frankfurt nach Holguín mit Weiterflug nach Havanna angeboten, samstags folgt ein Direktflug nach Havanna. Die Flüge werden mit einem Airbus A330-200 im Wet Lease mit Plus Ultra durchgeführt. Auch für Reisende aus Österreich bietet sich damit eine zusätzliche Anreisemöglichkeit nach Kuba. So können sie die Karibikinsel via Frankfurt, das gut per Flug oder Bahn erreichbar ist, in etwa 10 bis 11 Flugstunden erreichen.

Weitere Details & Buchung

Der eingesetzte Airbus ist mit einer Zweiklassen-Konfiguration ausgestattet - Passagiere können somit zwischen Economy und Business Class wählen. Cubana de Aviación kann im BSP auf Q4 (Euroairlines) Dokument ausgestellt und über Amadeus gebucht werden. Maßgeschneiderte Gruppenangebote und generelle Produkt- oder Buchungsanliegen können über die deutsche Generalrepräsentanz Friends Touristik Marketing eingeholt werden. (red)