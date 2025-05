Cunard: Bordguthaben zum Jubiläum

Im Zuge des Cunard-Jubiläumsspecials, das ab sofort bis zum 2. Juni 2025 verfügbar ist, erhalten Gäste auf ausgewählten Reisen zwischen sieben und 67 Nächten, die spätestens am 21. April 2027 beginnen, ein zusätzliches Bordguthaben im Wert von 185 USD pro Kabine geschenkt (Informationen und Bedingungen). Das Angebot gilt für über 400 Reisen und jede beliebige Suite oder Kabine an Bord der vier eleganten Queens: das Flaggschiff Queen Mary 2, die Queen Victoria, die Queen Elizabeth und das neueste Schiff, die Queen Anne. Kombinierbar ist das Angebot mit dem regulären Premium Preis-Bordguthaben der Reederei, wodurch Gäste die Möglichkeit haben, bis zu 2.135 USD Bordguthaben in einer Queens Grill Suite zu erhalten.

Zu den Reiserouten, die in dieser Aktion enthalten sind, gehören Cunards Transatlantik-Passagen, Durchquerungen des Panamakanals, Karibikreisen und Alaska-Abenteuer. Ob extra Shopping-Guthaben, eine spezielle Wellnessanwendung oder lieber ein exklusives Wein-Tasting – Cunard Gäste würde frei entscheiden können, wie ihr Bordguthaben ihre Reise noch komfortabler gestaltet und auf welcher der Queens sie entspannen möchten, so die Reederei in einer Aussendung.

185 Jahre voller Erlebnisse und Emotionen

Anlässlich des Cunard Jubiläums wird die Queen Anne in diesem Monat auf eine besondere Reise zu den Britischen Inseln aufbrechen. Dabei wird sie am 26. Mai – fast auf den Tag genau ein Jahr nach ihrer historischen Taufe – Liverpool besuchen, die geistige Heimat der Traditionsreederei und Patenstadt der Queen Anne.

Cunard eröffnet außerdem eine weltweite Ausstellung, die den Glanz und das kulturelle Erbe der 185-jährigen Geschichte der Reederei zeigt und von der bekannten Fotografin Mary McCartney kuratiert wird. Diese neue Ausstellung ist für die Öffentlichkeit kostenlos zu besuchen und wird zunächst am 27. Mai im Royal Liver Building in Liverpool offiziell eröffnet, bevor sie an Bord der Cunard Flotte um die Welt reist, um das 185-jährige Jubiläum der Mar-ke zu feiern. (red)