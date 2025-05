Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 18/19

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Wahlen in Italien:

Am morgigen Samstag finden in Italien landesweit Wahlen für alle Sitze in der Abgeordnetenkammer statt.Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, besonders am Wahltag. Bereits im Vorfeld könnten Demonstrationen stattfinden, die zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen können. Reisende sollten politische Veranstaltungen und Proteste meiden und in der Nähe von politischen Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen. Es wird empfohlen, stets den Anweisungen der Behörden zu folgen.

Nationalfeiertag in Polen:

Zudem findet morgen in Polen der Nationalfeiertag statt. Auch hier sind erhöhte Sicherheitsvorkehrungen zu erwarten, und es könnten Demonstrationen stattfinden. Diese könnten zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten ebenfalls Demonstrationen und Proteste meiden und sich von politischen Veranstaltungen fernhalten. In solchen Situationen ist erhöhte Vorsicht geboten und die Befolgung behördlicher Anweisungen wird empfohlen.

Präsidentschaftswahlen in Rumänien:

Am 4. Mai sind in Rumänien Präsidentschaftswahlen anberaumt. Es sind sowohl im Vorfeld als auch nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse Demonstrationen möglich. Zudem sind erhöhte Sicherheitsvorkehrungen zu erwarten, insbesondere am Wahltag und nach der Verkündung der Ergebnisse. Reisende sollten Wahlkampfveranstaltungen meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge leisten.

Streik in Finnland:

Die finnische Luftfahrtgewerkschaft (IAU) hat für den 5. Mai einen landesweiten Streik angekündigt. Betroffen sind Hunderte von Finnair-Beschäftigten im Passagier-, Bodenabfertigungs- und Frachtdienst, was voraussichtlich auch Auswirkungen auf andere Fluggesellschaften an finnischen Flughäfen haben wird. Zusätzlich wird am 2. Mai ein vierstündiger Warnstreik der IAU stattfinden.

Streik bei SNCF in Frankreich:

Zudem beginnt am 5. Mai der Streikaufruf der Gewerkschaft Confédération générale du travail (CGT) für die Lokführer und Kontrolleure der SNCF. Auch die Gewerkschaft Sud-Rail hat die Lokführer ab dem 8. Mai zum Streik aufgerufen.

Streikaktivitäten auch in Portugal:

Am 7. Mai und 8. Mai werden die Mitglieder der Eisenbahngesellschaft Comboios de Portugal, darunter mehrere Gewerkschaften, landesweit streiken. Dies führt voraussichtlich zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr, mit Verspätungen und Zugausfällen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es zu weiteren Beeinträchtigungen kommen. Reisende sollten Verspätungen in ihre Reiseplanung einbeziehen und sich vor der Abreise bei ihrem Reiseveranstalter über aktuelle Informationen erkundigen.

