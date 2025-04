TAP Air Portugal startet Nach-Oster-Kampagne

Die Sondertarife ab 179 EUR gelten für das gesamte Streckennetz der portugiesischen Fluggesellschaft – also für Flüge nach Portugal, Afrika sowie nach Nord- und Südamerika. Die Aktion ist gültig für Buchungen bis zum 4. Mai 2025 und für Reisen im Zeitraum vom 15. September 2025 bis zum 22. März 2026. Ausgenommen sind die Weihnachtsferien vom 15. Dezember 2025 bis zum 12. Jänner 2026.

Preisbeispiele & weitere Vergünstigungen

So geht es beispielsweise bereits ab 179 EUR ab Österreich nach Lissabon oder ab 549 EUR von Deutschland aus an die Copacabana. Flüge nach New York sind ab Deutschland ab 399 EUR verfügbar.

Die Kampagne bietet darüber hinaus 15% Ermäßigung auf das erste aufgegebene Gepäckstück für Ziele in den USA, Kanada, Brasilien, Angola und Mosambik. Zusätzlich gibt es 15% Rabatt auf Surf-, Windsurf-, Longboard-, Kitesurf- und Fahrradausrüstung für Reisen innerhalb Europas sowie in die USA, nach Kanada und Brasilien. Alle Preise verstehen sich inklusive Hin- und Rückflug sowie sämtlicher Steuern und Gebühren.

Weitere Infos unter: www.flytap.com/discount-flights (red)