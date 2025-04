Troll Tours präsentiert Winterprogramm 2025/26

Am 25. April 2025 erscheint der neue Troll Tours Winterkatalog 2025/26 "Reisehighlights Nordeuropa". Dieser enthält auf 48 Seiten ein umfangreiches Angebot an Aktiv- und Erlebnisreisen im hohen Norden. Erweiterter wurde das Angebot für die kommende Saison insbesondere in Finnland und Norwegen. Alle Reiseangebote können ab sofort - auf Anfrage inklusive An- und Abreise - gebucht werden. Auch individuelle Kundenwünsche werden gerne umgesetzt.

Neue Reisen in Finnland & Norwegen

So stehen unter anderem eine Reihe von unterschiedlichen Nordlicht-Specials - darunter die neu aufgelegte Kurzreise nach Finnisch-Lappland „Herbstliche Nordlichter“ ab EUR 1.379 p.P. zur Verfügung. Neu im erweiterten Finnland-Angebot ist außerdem die Reise „Ylläs bei Nacht“ mit sechs Übernachtungen im Hotel Ylläsrinne inklusive Halbpension und als Besonderheit eine Übernachtung im Glasiglu der Arctic Skylight Lodge ab 2.319 EUR p.P. Auch bei der Kleingruppenreise „Magische Momente - Auf Nordlichtsuche in Island“ dreht sich zwischen September 2025 und April 2026 alles um das eindrucksvolle Schauspiel der Polarlichter. Maximal 25 Personen können an der fünftägigen Reise mit englisch- und deutschsprechender Reiseleitung ab 1.098 EUR p.P. teilnehmen.

Auch das Norwegen-Angebot wurde umfassend ausgebaut. Erstmals wird hier die 10-tägige Mietwagenrundreise „Wintererlebnisse auf den Lofoten“ angeboten. Die Selbstfahrertour führt ab Tromsø zu den Vesterålen- und Lofoten-Inseln und beinhaltet auch einen Abstecher nach Narvik. Highlights der Reise sind u. a. die Bahnfahrt mit dem Arctic Train, eine Schneeschuhwanderung und die Seeadlersafari in den Trollfjord – ab 1.719 EUR p.P.

Weitere Infos unter: info@trolltours.de / www.trolltours.de (red)