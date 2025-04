Ulrike Soukop feiert 25 Jahre bei Costa Kreuzfahrten

Seit dem Jahr 2000 ist Ulrike Soukop für die italienische Reederei tätig und hat in dieser Zeit nicht nur den Kreuzfahrtmarkt in Österreich nachhaltig geprägt, sondern auch ein engagiertes Sales- und Marketing-Team aufgebaut. Gleichzeitig trug sie zur Stärkung der Marke Costa bei und brachte das italienische Lebensgefühl in die Reisebüros.

Was als One-Woman-Show begann, ist heute ein erfolgreiches Sales- und Marketing-Team. Soukop startete als Alleinverantwortliche für Costa in Österreich und leitet heute ein Team, das die Marke Costa Kreuzfahrten erfolgreich in Österreich und der Schweiz vertritt. Zwischenzeitlich war sie auch für den zentraleuropäischen Markt verantwortlich. 2009 gehörte sie zudem zu den Mitbegründer:innen des "Kreuzfahrtausschusses" im Österreichischen Reiseverband (ÖRV), den sie mehr als zehn Jahre lang leitete.

Von der Vertriebsleitung zur Geschäftsführung

Soukop begann ihre Karriere bei Costa als Gebietsverkaufsleiterin für Österreich. Bereits zwei Jahre später überzeugte sie das Management in Genua von der Notwendigkeit, eine eigenständige Niederlassung in Österreich zu gründen. 2003 übernahm sie die Geschäftsführung von Costa Österreich und leitete später auch die Vertriebs- und Marketingaktivitäten in Zentral- und Osteuropa sowie zeitweise für die Schwestermarke AIDA.

Seit 2019 verantwortet sie die Märkte Österreich und Schweiz und führt ein erfahrenes Team - darunter zwei Kolleg:innen, die jeweils mehr als 20 Jahre Costa-Zugehörigkeit vorweisen können.

Engagement für die Kreuzfahrtbranche

Andrea Tavella, DACH Region Director von Costa Kreuzfahrten, würdigt ihre Leistung: „Ulli Soukop hat den Kreuzfahrtmarkt in Österreich maßgeblich mitgestaltet. Ihr Vertrauen in das Team, ihre Loyalität und ihr Gespür für nachhaltige Partnerschaften machen sie zu einer wichtigen Säule unseres Unternehmens.“

Ulrike Soukop selbst beschreibt ihre Begeisterung für die Branche: „Es ist ein Privileg, in einem Bereich zu arbeiten, von dem die meisten Menschen nur für ein paar Wochen im Jahr träumen. Ich bin unglaublich stolz darauf, was wir in den letzten 25 Jahren gemeinsam als Costa-Team erreicht haben. Es war eine spannende Reise, und ich freue mich auf alles, was noch vor uns liegt. Besonders beeindruckend ist es, zu sehen, wie sich das Thema Kreuzfahrten als Reiseangebot seit 2000 in Österreich und der Schweiz entwickelt hat. Reisebüros konnten ihr Portfolio durch unser italienisches Kreuzfahrterlebnis erfolgreich erweitern.“ (red)