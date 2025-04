TUI LIVE erleben-Tour: One night in Athen

Mit dem neuen Konzept „One night in …“ bietet TUI Reisebüromitarbeitenden eine kompakte Möglichkeit, eine Destination kennenzulernen – und das mit nur einer Übernachtung vor Ort. Die Kurzreisen richten sich sowohl an Branchenneulinge, die erste praktische Erfahrungen sammeln und Hotels erkunden möchten, als auch an erfahrene Agents, die ihr Wissen gezielt auffrischen wollen.

Im Rahmen des ersten Kurztrips reisten die Teilnehmenden gemeinsam mit Richard Steiner, Key Account Manager Vertrieb bei TUI Österreich, kürzlich für knapp 24 Stunden in die griechische Hauptstadt Athen. Untergebracht war die Gruppe im Boutiquehotel Grecotel Pallas Athena, das im historischen Zentrum der Stadt liegt und mit stilvollem Ambiente überzeugte.

Erlebnisreiche 24 Stunden

Nach der Ankunft stand direkt eine geführte Stadtbesichtigung auf dem Programm, bei der die Teilnehmenden unter anderem die Akropolis besichtigten. Den Abend ließ die Gruppe dann bei einem gemeinsamen Abendessen mit landestypischen Spezialitäten und Blick auf die eindrucksvoll beleuchtete Akropolis ausklingen.

Am nächsten Tag erkundeten die Agents dann den Varvakeios-Markt, der mit seinem vielfältigen Angebot an Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Käse, Gewürzen und Trockenfrüchten einen authentischen Einblick in das lokale Leben bietet. Bevor es zurück nach Wien ging, blieb noch Zeit für einen Besuch des belebten Monastiraki-Platzes – bekannt für seine Gassen, kleinen Shops und lebendige Atmosphäre. (red)