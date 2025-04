Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 15/16

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Präsidentschaftswahlen in Gabun:

In Gabun wählen die Menschen am morgigen Samstag, den 12. April 2025, einen neuen Präsidenten - zwei Jahre nach dem gewaltsamen Putsch und dem politischen Ende der Bongo-Herrschaft. Zur Wahl stehen insgesamt acht Kandidaten, als Favorit gilt der Vorsitzende der seit zwei Jahren übergangsweise herrschenden Militärregierung, Brigadegeneral Brice Oligui Nguema. Im Rahmen der Wahl ist mit Protesten zu rechnen - die Behörden erhöhen entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen.

Proteste in Paris:

Ebenfalls am Samstag kommt es in der französischen Hauptstadt Paris voraussichtlich zu einer rechtsextremen Kundgebung auf dem Place Vauban in der Nähe des Eiffelturms, zu der Unterstützer der Rechtspopulistin Marine Le Pen aufgerufen haben. Gleichzeitig haben die aktivistische Gruppierung SOS Racisme und die Menschenrechtsliga LDH eine Gegendemonstration angekündigt. Hinsichtlich des Konfliktpotentials verschärfen die Behörden die Sicherheitsmaßnahmen, gewaltsame Zwischenfälle sind dennoch nicht auszuschließen.

Präsidentschaftswahlen in Ecuador:

Am Sonntag, den 13. April 2025, findet in Ecuador die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Dabei kommt es zur Stichwahl zwischen dem Amtsinhaber Daniel Noboa und der linksgerichteten Herausforderin Luisa González. Die Wahl gilt als wegweisend für die Zukunft Ecuadors - entsprechend aufgeheizt ist die Stimmung im Land. Insbesondere nach Verkündigung der offiziellen Wahlergebnisse sind Proteste möglich, die Behörden erhöhen entsprechend die Sicherheitsvorkehrungen. In den Städten sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Songkran-Neujahrsfest in Thailand:

Von Sonntag bis einschließlich Dienstag, den 15. April 2025, feiern die Menschen in Thailand Songkran, das traditionelle Neujahrsfest nach dem thailändischen Mondkalender. Die Behörden rechnen mit bis zu 4,4 Mio. Inlandsreisenden - besonders in der Hauptstadt Bangkok herrscht an den drei Tagen Ausnahmezustand. Reisende sind angehalten, erhöhte Vorsicht walten zu lassen und sich gegebenenfalls auf Einschränkungen im Verkehr einzustellen.

Streik im Tourismus-Sektor auf den Kanaren:

Die örtliche Gewerkschaft CC OO auf den Kanarischen Inseln hat seine Mitglieder für kommenden Donnerstag, den 17., sowie für Freitag, den 18. April 2025, zu einem flächendeckenden Streik im Hotellerie- und Gastronomiesektor aufgerufen. Außerdem sind mehrere Protestaktionen vorgesehen. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im touristischen Bereich zu rechnen. Reisende sind gut beraten, sich rechtzeitig über die Situation vor Ort zu informieren.

In Kooperation mit: