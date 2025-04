Trotz wachsendem Passagieraufkommen und einem neuen Rekordwert von 31,72 Mio. Reisenden überzeugt der Flughafen Wien mit exzellenter Servicequalität und gelebtem Engagement. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Passenger Terminal Expo 2025 in Madrid verliehen. In der Gesamtwertung der Skytrax World’s Best Airports rangiert der Flughafen Wien in seiner Größenordnung aktuell auf Platz 3.

Europäischer Spitzenreiter

Freundlichkeit, Kundenorientierung und Teamgeist machen das Wiener Airport-Team zum europäischen Spitzenreiter - bestätigt durch Millionen Passagierbewertungen weltweit. 2025 geht der renommierte Skytrax Award für den „Best Airport Staff in Europe“ an den Flughafen Wien. Bewertet wurden dabei unter anderem Effizienz bei Sicherheitskontrollen und Check-in, Hilfsbereitschaft, Mehrsprachigkeit und lösungsorientiertes Handeln.

„Diese Auszeichnung ist ein starkes Zeichen internationaler Anerkennung – und sie gehört allen, die täglich mit Einsatz und Kompetenz zu einem reibungslosen Ablauf am Flughafen Wien beitragen", sagen Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, Vorstände der Flughafen Wien AG.

Skytrax: International Gütesiegel der Luftfahrt

Das Londoner Marktforschungsinstitut Skytrax analysiert jährlich über 550 Flughäfen weltweit anhand umfassender Passagierbefragungen. Der Award für den „Best Airport Staff“ bewertet insbesondere die Servicequalität in jenen Bereichen, die im direkten Kontakt mit Reisenden stehen – ein weltweit anerkannter Maßstab für Kundenzufriedenheit und Exzellenz im Luftverkehr. (red)