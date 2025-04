Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 14/15

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Landesweite Demonstrationen gegen Donald Trump und Elon Musk in den USA:

Am morgigen Samstag, den 5. April 2025, kommt es in den USA voraussichtlich zu Protesten gegen die Amtsführung von Präsident Donald Trump und seinem Berater, dem Tech-Milliardär Elon Musk. Insgesamt werden landesweit mehr als 860 Demonstrationen erwartet, dazu aufgerufen hatte die aktivistische Gruppe „Indivisible“. Der Hauptprotest findet im Sylvan Theatre in der Nähe des Washington Monuments in Washington, D.C. statt. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Rechte Proteste in São Paulo:

Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro mobilisiert seine Anhänger für Sonntag, den 6. April 2025, zu eine großangelegten Demonstration in der Metropole São Paulo. Hintergrund sind die jüngsten Putschvorwürfe gegen den rechtspopulistischen Ex-Amtsinhaber. Die Behörden verschärfen im Hinblick auf die Proteste die Sicherheitsmaßnahmen - gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrierenden sind nicht auszuschließen.

Kundgebung zugunsten von Marine Le Pen in Paris:

Ebenfalls für Sonntag hat die rechtsgerichtete Partei Rassemblement National in Frankreich zu einer Kundgebung zugunsten von Marine Le Pen aufgerufen. Die Spitzenkandidatin der Partei darf wegen der Veruntreuung von EU-Geldern bei der kommenden Präsidentschaftswahl nicht antreten, so entschied ein Gericht vergangene Woche. Hinsichtlich der Kundgebung verschärfen die Behörden rund um den Pariser Place Vauban die Sicherheitsvorkehrungen, örtliche Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen.

Fluglotsenstreik in Griechenland:

In Griechenland legen die Fluglotsen an sämtlichen großen Flughäfen des Landes voraussichtlich am Mittwoch, den 9. April 2025, ihre Arbeit nieder. Im Falle des Streiks sind erhebliche Einschränkungen im Flugverkehr zu erwarten. Reisende sind angehalten, sich rechtzeitig über die Situation vor Ort zu informieren.

Generalstreik in Italien:

Nächsten Freitag, den 11. April 2025, kommt es in Italien aller Voraussicht nach zu einem landesweiten Generalstreik. Dazu hat die Gewerkschaft SI-COBAS aufgerufen. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben sowie im Verkehrswesen zu rechnen. Außerdem sind gewaltsame Proteste von Streikenden möglich.

Präsidentschaftswahlen in Gabun:

In Gabun finden am kommenden Samstag, den 12. April 2025, Präsidentschaftswahlen statt. Als Favorit gilt der Vorsitzende der seit eineinhalb Jahren übergangsweise herrschenden Militärregierung, Brigadegeneral Brice Oligui Nguema. Im Rahmen der Wahl und speziell nach Verkündung der offiziellen Ergebnisse ist mit Protesten zu rechnen - die Behörden erhöhen entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen.

