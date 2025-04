TUI bietet Pep-Offer für Zypern

Das TUI Time to Smile Aliathon Aegean in Paphos ist das ideale Urlaubsziel für Familien und Paare, die Entspannung und Aktivität gleichermaßen suchen. Das weitläufige Resort bietet stilvolle Studios und großzügige Appartements mit einer hochwertigen, modernen Ausstattung, umgeben von einer gepflegten Gartenanlage. Das TUI Time to Smile Aliathon Aegean liegt nur wenige Gehminuten vom Strand und etwa 5km von der historischen Stadt Paphos entfernt. Zudem bietet das Hotel eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten sowie drei Pools, einen Wellnessbereich mit Finnischer Sauna und Dampfbad.

Weitere Infos zur Buchung

Buchungsanfragen gehen ausschließlich schriftlich unter Angabe der Agenturnummer, Anzahl der Reisenden inklusive Geburtsdatum, Namen laut Reisepass sowie dem gewünschten Reisetermin an reservations@aliathonresort.com. Begrenztes Kontingent und Buchung nach Verfügbarkeit. (red)