TUI: Mehr Rendite durch globale Vertriebsplattform

„Wir erwarten, dass die Transformation unseres Bereichs ‚Märkte + Airline‘ mittelfristig dazu führen wird, dass die Marge auf über 3% steigen und damit das Vor-Pandemie-Niveau übertreffen wird", erklärte TUI am Dienstag auf einem Investorentag. Das wäre etwa eine doppelt so hohe Rendite wie im vergangenen Geschäftsjahr. Der Reiseveranstalter werde zu einem globalen Marktplatz für kuratierte Freizeitangebote, der schnell skalierbar und so rentabler werde. Eine wichtige Rolle soll dabei die TUI App als wichtigster digitaler Vertriebskanal spielen.

Kundenbasis bei 33 Millionen

„TUI ist weiter auf Wachstumskurs", erklärte Konzernchef Sebastian Ebel. Das integrierte Geschäftsmodell mit Pauschal- oder Individualreisen, Hotels, Kreuzfahrten und Freizeitaktivitäten sei Grundlage für stärkere globale Präsenz. „Ziel ist es, die Synergien der verschiedenen Geschäftsfelder zu stärken, den Kunden mehr Angebote zu bieten und die Zahl der Kundenkontakte über das ganze Jahr deutlich zu erhöhen." Die Kundenbasis beziffert TUI auf 33 Millionen.

TUI prüft außerdem, für die Marella-Kreuzfahrtflotte speziell für den britischen Markt zwei Schiffe bauen zu lassen. „Wir befinden uns in Gesprächen für zwei neue Schiffe, die uns möglicherweise ab dem Geschäftsjahr 2031 zur Verfügung stehen könnten." (APA/red)