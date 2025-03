Prima Reisen: Kanalinseln für Schnellentschlossene

Inseln der Gezeiten, weil eines der spannendsten Naturschauspiele auf den Kanalinseln der Wechsel zwischen Ebbe und Flut ist – mit einem Tidenhub von bis zu 12 Metern. Zweimal täglich vergrößern sich die Inseln fast um das doppelte ihrer Fläche und es kommen weite, feinsandige Strände und bizarre Felsformationen zum Vorschein.

Jersey, Guernsey, Herm und Sark sind vielseitig einladend, sei es zum Wandern und zur Landschaftsschau, zur Entschleunigung ohne Autolärm, zum Shoppen ohne Steuern oder zum Genuss einer erwähnenswerten Kulinarik. Fangfrischer Fisch, Austern, mit reichhaltiger Kuhmilch zubereiteter Käse, Butter und cremigstes Speiseeis sind nur einige der Spezialitäten. Nicht nur in den Speisen schlägt sich der Kulturmix aus England und Frankreich wieder, sondern auch in dem Gebrauch beider Sprachen und einer Lebensart zwischen urigen Pubs, pittoresken Fischerdörfern, tropischen Blumengärten, britischer Höflichkeit und französischem Joie de Vivre – der Freude am Leben.

Die schönsten Ausfahrten am Ärmelkanal

Prima Reisen zeigt seinen Gästen während der „Inselhüpfen“-Rundreise die Vielfalt und Besonderheit jeder einzelnen Kanalinsel. Jersey, die größte der Inseln, bietet vom Besuch des mittelalterlichen Wahrzeichens, dem Mont Orgueil Castle, ihrer Hauptstadt St. Helier, mit dem viktorianischen Central Market und dem belebten Liberation Square ein erfrischendes Kulturbad. Abgesehen davon lässt sich die Natur kaum besser bestaunen als am 7 Kilometer weißen Sandstrand der Westküste oder an den 90 Meter hohen Klippen der Nordküste, inklusive Aussicht auf Ruinen und Leuchttürme. Aber nicht nur auf Jersey sind die Klippen ein Highlight, sondern auch auf der kleinen Schwesterinsel Guernsey, mit ihren grünen Tälern und mediterranen Blumenpracht. Ein Hauch gelassener geht es sich auf der kleinen Nachbarinsel Sark zu, wo Gäste ausschließlich zu Fuß, per Fahrrad oder Pferdekutsche die Ruhe der unberührten Natur aufsaugen kann.

Individuell und doch organisiert

Die etwas individueller gestaltbare Prima Reisen Kanalinsel Rundreise startet ebenfalls auf Jersey und schließt Guernsey mit einer ausgedehnten Insel-Erkundungstour an. Zu entdecken sind die wunderschönen und doch so vielfältigen Bays vom Süden bis in den steilklippigen Norden, goldene Sandstrände, die Little Chapel und das geschichtsträchtige Mount Orgueil Castle. Auf beiden Inseln gibt es genug Zeit zur freien Verfügung für Klippenwanderungen, Sonnenbaden oder einen steuerfreien Einkaufsbummel in den entzückenden Innenstädtchen. Mit der Fähre geht es die nächsten Tage auch nach Herm und Sark, wo die Pflanzen- und Landschaftspracht, Strände sowie Steinbauten, umgeben vom tiefblauen Meer, für Entschleunigung sorgen.

Jersey per Mietwagen

Die dritte Reise ist etwas für freiheitsliebende Reisende. Nach Abholung des Mietwagens gleich am Flughafen kann die Erkundungstour in mobiler Freiheit an sieben Tagen rund um die Insel in vollen Zügen genossen werden. Von Küsten, zu Buchten, zu Wahrzeichen, abgelegenen Stränden über einen Besuch auf der Jersey Lavendelfarm, bis hin zu spannenden Tunnelkomplexen, die eindrucksvoll von der Besatzungszeit Deutschlands auf Jersey informieren, sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Nachfrage sei sehr hoch und an einigen Terminen seien nur noch Restplätze verfügbar, so Prima Reisen in der Pressemitteilung. (red)