Neue 3D-Attraktion im Europa-Park

Das neue Gameplay-Theater von Hersteller MACK Rides lockt mit einem spektakulären Eingangsbereich, der actiongeladene Rennatmosphäre versprüht und Lust auf das interaktive Abenteuer macht. Im Inneren nehmen Gäste in einer der 18 dynamischen Gondeln Platz, die sie immer wieder in neue Szenen eintauchen lassen.

Dank moderner Multimedia-Integration, detailverliebter Thematisierung und dynamischen Animationsinhalten, würden BesucherInnen die Welt von Ed & Edda hautnah erleben, so der Themenpark in der Aussendung. Zehn verschiedene Abschnitte entführen die ganze Familie in europäische Städte und zu Filmkulissen aus dem Kinofilm. Die Fahrgäste werden Teil der Racing Crew und müssen im Spiel Geschick und Teamgeist beweisen. Während der sechsminütigen Fahrt ist Zielgenauigkeit gefragt, um Punkte und Energie zu sammeln.

Ed & Edda als Kinohelden

Europa-Park Inhaber Roland Mack: „GRAND PRIX EDventure ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie sich der Europa-Park in den letzten 50 Jahren stetig weiterentwickelt hat. Die interaktive 3D-Attraktion vereint modernste Technik mit einer mitreißenden Geschichte und spiegelt unseren Anspruch wider, stets neue Maßstäbe zu setzen. Passend zum Jubiläum bereichert sie das Herz unseres Parks und bietet den Gästen ein unvergessliches Abenteuer mit Ed & Edda.“

„Grand Prix of Europe“ ist das erste große 90-minütige Kinoabenteuer der beliebten Maskottchen Ed & Edda. In Deutschland läuft der Animationsfilm ab 24. Juli im Kino, ehe er weltweit vertrieben wird. Er wird von Michael Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park Erlebnis-Resorts und Gründer des Entertainment-Unternehmens MACK Magic, produziert. (red)

