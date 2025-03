20 Jahre Niederösterreich-Card: Start in die neue Ausflugssaison

Seit bald 20 Jahren fungiert die Niederösterreich-Card als Door-Opener zu Ausflugszielen in Niederösterreich und den angrenzenden Bundesländern. Rund 100 Ausflugsziele sind schon seit den Anfängen der Niederösterreich-Card durchgehend mit dabei - und auch rund 1.500 Menschen sind seit 20 Jahren StammkundInnen, ohne eine Saison verpasst zu haben.

Bei der heutigen Pressekonferenz im KinderKunstLabor St. Pölten - eine der 19 neuen Attraktionen für 2025/26 - wurde die Erfolgsbilanz der letzten Jahre präsentiert und eine Vorschau auf die kommende Ausflugssaison gegeben.

Rückblick & Vorschau

Gestartet hat die Niederösterreich-Card in der Saison 2006/07 mit damals 151 Ausflugszielen und 50.000 ausgegebenen Karten. In der zu Ende gehenden Saison 2024/25 waren es bereits über 240.000 verkaufte Karten und damit 20,4% mehr als in der Vorsaison.

Mehr als 85% der Ausflugsziele liegen in Niederösterreich, ebenso die beliebtesten: 650.000 Fahrten wurden in den letzten 20 Jahren z.B. mit der Schneebergbahn unternommen, fast 500.000 BesucherInnen kamen für eine Besichtigung in die Schallaburg oder unternahmen eine Fahrt mit der Rax-Seilbahn. Über 400.000 Gäste haben die Kittenberger Erlebnisgärten besucht.

„Damit erzeugt die Niederösterreich-Card eine enorme Wertschöpfung im Land, sie ist gleichzeitig aber auch eine der stärksten Marken im niederösterreichischen Tourismus und ein effektiver Motor im Ausflugsgeschäft“, ist nicht nur Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, überzeugt. Diese ist von Beginn an Partner und Hauptinhaber der Niederösterreich-Card. Duscher betont: „Diese Partnerschaft erzeugt eine Win-Win-Situation für beide Teile und hilft enorm auf dem Weg zu unserem Ziel, die Nächtigungen in Niederösterreich zu steigern und die Urlaubssaisonen zu verlängern. Fast ein Drittel der Card-Gäste hat den Ausflug auch schon zum Anlass für eine Übernachtung genommen, und von diesen Gästen wiederum sind 78% länger als eine Nacht geblieben, haben also zumindest einen Kurzurlaub in Niederösterreich verbracht.“ Ein weiterer langjähriger Kooperationspartner bzw. Miteigentümer ist die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

365 Tage - 365 Ausflugsziele

Zum 20-Jahr-Jubiläum wurde nun ein ganz besonderes Angebotspaket geschnürt: Erstmals sind 365 Ausflugsziele im Portfolio. Damit wäre theoretisch an jedem einzelnen Tag im Jahr ein anderer Ausflug möglich. Zu den 19 neuen Ausflugzielen zählen beispielsweis das KinderKunstLabor in St. Pölten, das Schubert Schloss Atzenbrugg, der Arche Noah Schaugarten, die Bigwall-Bouldering-Halle in Wr. Neustadt, die Albertina Klosterneuburg oder das nitsch Museum in Mistelbach. Los geht die neue Saison mit den 365 Ausflugszielen am 1. April 2025.

Um das Jubiläum zusätzlich zu feiern startet pünktlich zum Start der neuen Saison für alle BesitzerInnen einer gültigen Niederösterreich-Card außerdem ein großes Gewinnspiel mit monatlichen Preisen rund um die beteiligten Ausflugsziele - es winken eine Mondscheinfahrt auf der Rax-Seilbahn, eine Auszeit in den Kittenberger Chalets, ein 4-Gang-Menü im Mohndorf Armschlag u.v.m.

Weitere Informationen unter: www.niederösterreich-card.at (red)