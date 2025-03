Sunny Cars: Deutliche Preisunterschiede bei Mietwägen zu Ostern

Das stabile Preisniveau am Mietwagenmarkt wirkt sich positiv auf die Urlaubskasse der Reisenden aus. Mietwagenfans bekommen in dieser noch jungen Saison ihr Wunschfahrzeug zu einem guten Preis-Leistungs-Qualitäts-Verhältnis – wenn sie rechtzeitig buchen. „Klar ist, dass es sich immer lohnt, bei der Urlaubsvorbereitung und -buchung den Mietwagen frühzeitig mit in die Planung aufzunehmen. So sparen sich Kundinnen und Kunden wertvolles Geld und die Auswahl an verfügbaren Fahrzeugkategorien ist groß“, kommentiert Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars.

Mietwagenpreise im Vergleich

Während einige Reisende die zwei freien Wochen für eine Fernreise nutzen, zieht es den Großteil in das nähere europäische Ausland, um die ersten warmen Tage des Jahres zu genießen. Beliebte Ferienziele weisen für die Osterferien derzeit erkennbare Unterschiede in der Preisgestaltung aus. Die fast ganzjährig beliebte Baleareninsel Mallorca ist Spitzenreiter in Sachen Mietwagenpreise zu Ostern. Mit einem Tagespreis von stolzen 73 EUR, liegt der Preis hier deutlich über den Tagesraten anderer Destinationen, wie beispielsweise Italien (48 EUR) oder Portugal (46 EUR). Auch Barcelona liegt mit 58 EUR erkennbar über dem Durchschnitt. Wesentlich günstiger cruisen Mietwagen-Enthusiasten in Griechenland: Korfu weist derzeit einen Tagespreis von 23 EUR aus, auf Kreta oder Mykonos sind es ebenfalls nur etwa 25 EUR, die für einen Mietwagentag anfallen.

Die starken Preisunterschiede zeigen sich noch deutlicher beim Wochenpreis. Während Reisende in Athen nur 165 EUR für einen einwöchigen Mietwagen-Urlaub zahlen, kommen sie auf Mallorca für den gleichen Zeitraum auf mehr als das Dreifache, nämlich 514 EUR. „Generell liegen die Preise deutlich höher als in den Osterferien 2024“, erklärt Thorsten Lehmann. „Doch dies erklärt sich beim Blick auf das Datum. 2024 endeten die Osterferien schon am 7. April, dieses Jahr gehen sie am 14. April erst los. Entsprechend ist die Saison schon weiter fortgeschritten und das Preisniveau legt zu.“

Spanien

Die Iberische Halbinsel und die dazugehörigen Inseln sind immer eine Reise wert und locken mit bester Kulinarik, weitläufigen Stränden und einer faszinierenden Geschichte. Auf dem Festland erkunden Reisende für einen durchschnittlichen Wochenpreis von 411 EUR (Barcelona) bzw. 452 EUR (Madrid) die Gegend. Auf Mallorca müssen Urlauberinnen und Urlauber mit am tiefsten in die Tasche greifen. Dort ist ein Mietwagen für sieben Tage für 514 EUR erhältlich und damit knapp 200 EUR teurer als noch in den Osterferien 2024. Mit Blick auf die Kanarischen Inseln, fallen deutlich günstigere Preise auf verglichen mit dem Festland oder den Balearen. Auf Lanzarote schlagen derzeit 210 EUR für einen Mietwagen zu Buche, auf Gran Canaria sind es ebenfalls nur 223 EUR – ein Preisabfall von 15 EUR gegenüber den Osterferien 2024.

Portugal

Ab Lissabon cruisen Mietwagen-Fans zur Osterzeit mit ihrem Wagen für derzeit 262 EUR eine Woche an der Atlantikküste entlang, deutlich teurer als noch während den Winter- bzw. Faschingsferien, als die Preise noch bei 114 EUR lagen und die Saison noch nicht begonnen hatte. Auch in den Osterferien 2024 zahlten Reisende 110 EUR pro Woche. Auf Madeira fallen die Preise stets etwas höher aus, dort fallen 383 EUR für den Ferienflitzer an.

Griechenland

Zwischen Olivenhainen und schneeweißen Dörfern: Griechenland begeistert Groß und Klein seit jeher mit Natur, Kulinarik und Abwechslung. Und auch Sparfüchse kommen auf ihre Kosten. Ab Athen erhalten Urlauberinnen und Urlauber aktuell die günstigsten Mietwagen in europäischen Urlaubszielen. Für Ostern fallen derzeit Kosten in Höhe von 165 EUR an und auch auf den beliebten Inseln finden sich moderate Wochenpreise, die sich zwischen 163 EUR (Korfu) und 185 EUR (Kreta) einpendeln. Verglichen mit den Preisen der vergangenen Ferien im Februar, bleibt das Kostenniveau hier in etwa gleich.

Italien

Bella Italia für durchschnittlich 340 EUR zu Ostern: Italien ist und bleibt eines der beliebtesten Urlaubsziele der Mitteleuropäer. Die ewige Stadt Rom erkunden Reisefreudige für einen Wochenpreis von 340 EUR, auf Sizilien kommen derzeit ebenfalls knapp 340 EUR auf Reisende zu. Die hohen Preise resultieren aus der Reisezeit, da zu christlichen Feiertagen in Italien - und besonders in der Gegend um Rom - besonders viele Highlights auf Einheimische und Touristen warten.

USA

Mit Blick auf das beliebteste Mietwagen-Reiseland außerhalb Europas, erwarten USA-Fans traditionell höhere Preise. Wer die Westküste entdecken möchte, startet mit einem Mittelklasse-Wagen ab 413 EUR (2024: 385 EUR) in San Francisco oder ab 517 EUR (2024: 519 EUR) in Los Angeles. Etwas tiefer in die Tasche greifen heißt es im Süden. In Miami liegen die Ab-Preise bei 579 EUR, wer an der Ostküste ab New York startet, zahlt 476 EUR. (red)

Anm: Übersicht Wochenpreise für einen Kleinwagen | Zeitraum 14.-21.04.25 | Preisanalyse von Sunny Cars vom 13.03.25